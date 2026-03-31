Dónde comer en Málaga esta Semana Santa: tabernas con tradición y sabor

Más allá de los varales y la cera, la Semana Santa de Málaga también tiene sabor propio. Entre trono y trono, las tabernas cofrades se convierten en refugio de tradición, fervor y cocina malagueña, con platos que solo encuentran su sitio en estos días grandes.

Aquí un recorrido por algunas de esas tabernas, donde parar y disfrutar estos días.

Bar Nerva

Bar Nerva es de esos clásicos de la Semana Santa de Málaga que cada año repiten liturgia propia puertas adentro. No falta, por ejemplo, su cita fija del Martes Santo con la Cofradía del Rocío, que ha convertido la comida previa a la salida procesional en parte de la tradición del local.

Durante la Semana Grande, la casa pone el acento en el cuchareo, con un plato que ya es uno de sus emblemas: el gazpachuelo y los garbanzos con espinacas y bacalao.

No obstante, el gran protagonista de su propuesta gastronómica sigue siendo el bacalao, muy presente en una carta en la que también sobresalen bocados como el pitufo de jamón ibérico con aceite de oliva, los fideos con ali oli y algunos cócteles para completar la experiencia.

Entre Varales

Aquí se cocina andaluza y malagueña tradicional con una marcada ambientación cofrade. En su carta destacan platos como el bacalao a la tranca, el rabo de toro, las berzas malagueñas y, sobre todo, el pescaíto frito, uno de sus grandes reclamos en pleno centro.

Ubicado en calle Nosquera, 15, el local completa su propuesta con referencias constantes a la Semana Santa tanto en la decoración como en los nombres de sus platos, como la tosta La Piedad o el bacalao trinitario.

Taberna El Carpintero

Ubicada en el número 33 de la calle Beatas, Taberna El Carpintero sumerge al cliente en el universo de la Semana Santa desde que cruza la puerta. El local está repleto de imágenes, estampas y recuerdos de hermandades de la provincia, una ambientación que lo ha convertido en uno de los espacios cofrades más reconocibles del centro.

En su carta destaca una amplia variedad de tapas y raciones de cocina malagueña y andaluza, con precios asequibles y la posibilidad de pedir buena parte de los platos en formato tapa. Entre sus propuestas figuran productos como el chorizo y la morcilla de Arriate, el salchichón de Ronda, los mejillones XXL o el atún en manteca, además de opciones como croquetas, albóndigas con salsa de almendras, pinchos de cordero, pollo al vino o tortilla de bacalao.

Varo

Lo que en sus orígenes fue una mercería en la calle Andrés Pérez es hoy una taberna tradicional malagueña en la que el ambiente cofrade también tiene su espacio. Su propuesta gira en torno al tapeo local, con especial protagonismo para sus molletitos, entre ellos el de pringá o el de carne mechada con tortilla.

La decoración refuerza esa identidad, con numerosos guiños a la Semana Santa malagueña que convierten el local en otro de esos rincones donde la tradición cofrade está presente más allá de las procesiones.

Las Merchanas

Las Merchanas es una de las tabernas cofrades de referencia en Málaga. Con un ambiente en el que la Semana Santa se vive durante todo el año, en estas fechas destacan sus tapas y montaditos, además de un fuera de carta que gana protagonismo: los buñuelos de bacalao con miel de caña, una de las propuestas estrella de esta semana.

Entre los bocados más conocidos de la casa figuran montaditos como el De la Casa, el Cuaresma o el Casapalma, junto a clásicos como las croquetas y los montaditos de pringá.

Durante la Semana Santa, el local de calle Mosquera, 5, abre todos los días de doce del mediodía a doce de la noche. Por su parte, el establecimiento de calle Andrés Pérez, 12, abre de una de la tarde a cuatro y media y de ocho de la tarde a doce de la noche.