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Semana Santa

Con Málaga tacha de "vecinófoba" y "clasista" la prohibición de usar sillas plegables en Semana Santa

Toni Morillas exige al Consistorio la retirada de esta medida que, insiste, priva en estas fechas los malagueños que no pueden costearse un asiento de pago

Sillas plegables para ver la Semana Santa de Málaga

Sillas plegables para ver la Semana Santa de Málaga / Alex Zea

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El uso de sillas plegables para ver los pasos de Semana Santa están prohibidos, aunque sean muchas las personas que se dejan ver estos días con ellas por las calles de la capital. La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este Martes Santo la que considera una medida "vecinofóbica" y "clasista" por parte del Ayuntamiento de Málaga y ha exigido su retirada.

"El uso de estas sillas es tan popular e identificativo de nuestra Semana Santa como comerse un limón con sal o una caña de azúcar", ha explicado Morillas, que ha recordado como una escena característica de Málaga. "La gente de los barrios las monta a la altura de la Tribuna de los Pobres para ver pasar los tronos por allí. Es algo que forma parte de los recuerdos de la infancia de muchos malagueños", ha continuado la líder también líder de IU en la provincia.

Sillas, en la calle Especería este Lunes Santo de 2026.

Sillas, en la calle Especería este Lunes Santo de 2026. / Álex Zea

Morillas afea al Consistorio la prohibición de una "forma de vivir" la Semana Santa para "la mayoría" de las familias que no pueden pagarse un espacio en Tribuna, que puede llegar a costar cientos de euros.

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La portavoz de Con Málaga ha insistido en la importancia de que los cargos municipales faciliten una semana de Pasión "que pueda ser disfrutada por todas las personas, sin distinción", porque, ha recordado, los vecinos y las vecinas se siguen rebelando ante esta medida y "a pesar de la prohibición, siguen sacando las sillas plegables a la calle".

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