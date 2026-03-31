Más de 1.400 personas serán diagnosticadas de cáncer de colon en Málaga en 2026

Más de 1.400 personas de la provincia de Málaga serán diagnosticadas en 2026 de cáncer de de colon, uno de los tumores con mayor incidencia (número de nuevos casos) y prevalencia (número de casos totales), así como uno de los más mortales, según los datos que aporta la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) con motivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, que se celebra este 31 de marzo.

En concreto, el cáncer colorrectal (colon y recto) es el de mayor incidencia en España y las previsiones para 2026 es que se diagnostiquen más de 44.000 nuevos casos en todo el país, de los cuales 7.000 serán en Andalucía.

Según advierten desde la SAOM, en los últimos cinco años la tasa de incidencia del cáncer de colon ha crecido en Andalucía más de un 5% y se espera que esta línea siga con un crecimiento sostenido en el futuro, también a nivel nacional.

Aumento de la incidencia

Este incremento se debe a diversos factores, detallan, como el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico, o las mejoras en las técnicas de diagnóstico precoz y cribado en la población, que localizan los tumores en estadios más tempranos, y, por lo tanto, facilitan su tratamiento.

Además de ser el cáncer con mayor incidencia en España y Andalucía si se suman ambos sexos, fue la causa del fallecimiento de unas 10.450 personas en 2024 en todo el país. La buena noticia, como destacan desde la SAOM, es que, gracias a las nuevas técnicas de detección temprana y a los últimos avances en las terapias oncológicas, más del 60% de los pacientes con cáncer de colon conseguirá superarlo. “El 90% si se detecta en estadios iniciales”, puntualizan.

En este sentido, resaltan también que la tasa de supervivencia del cáncer colon ha crecido en España en los últimos años hasta situarse en un 64% en las mujeres y un 63% en hombres.

Más casos, pero más supervivencia

Para los oncólogos médicos de la SAOM, los programas de diagnóstico precoz y cribado de cáncer colorrectal (como el que ya se desarrolla en Andalucía desde hace algunos años) está permitiendo que la supervivencia y la calidad de vida de las personas con este tipo de tumores “aumente notablemente”, por lo que subrayan la importancia de estos programas de cribado como una “herramienta clave” para la detección temprana de la enfermedad en la población de riesgo.

Prueba de cribado de cáncer de colon / La Opinión

“Es una herramienta clave para la detección precoz de este tipo de tumor en la población de riesgo, en especial en las personas de entre los 50 y 69 años, tanto hombres como mujeres”, afirma la doctora Laura Medina, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer Digestivo Colorrectal de la SAOM y oncóloga en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Participar en el cribado

Por ello, desde la SAOM insisten en la importancia de seguir apostando por fomentar la adherencia a este programa de cribado entre la población andaluza, ya que es de "gran utilidad", es eficaz y sirve para detectar lesiones premalignas o casos en estadios iniciales, lo que permite actuar lo antes posible en estos pacientes.

“Es clave que las personas se adhieran al programa cuando reciban la carta invitándoles a participar en la prueba, y lo hagan. Una detección precoz puede posibilitar actuar antes contra el cáncer de colon y salvar sus vidas. Hay que perseverar en el mensaje de prevención y diagnóstico precoz, es esencial para seguir avanzando en este campo”, insiste la doctora Medina.

Por su parte, la vicepresidenta de la SAOM, la doctora Carmen Beato, resalta el hecho de que Andalucía haya sido “pionera” y haya realizado un “gran empuje” en los últimos años con la implantación del programa de cribado y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal. No obstante, recalca también que “no podemos quedarnos ahí”.

Nuevos tratamientos

“Tenemos que seguir y avanzar en la investigación y aplicación de los nuevos tratamientos oncológicos para los pacientes con cáncer de colon, que están logrando resultados relevantes para aumentar su supervivencia y calidad de vida”, añade.

Entre algunos de los últimos tratamientos destacan los ensayos clínicos en neoadyuvancia para el cáncer de recto o la aplicación de la inmunoterapia y nuevos fármacos para el cáncer colorrectal, entre otros.

Prevención

Desde la SAOM ponen también el foco en la prevención como otra de las “medidas clave” para frenar el cáncer de colon, evitando los factores de riesgo que están directamente vinculados a este tumor o al cáncer en general, como el alcohol, el tabaco, el sedentarismo o la obesidad.

“De manera que, si se eliminan y se adopta un estilo de vida más saludable, con ejercicio físico regular y una alimentación equilibrada, se puede disminuir el riesgo de padecer un cáncer hasta en un 40% y mejorar la calidad de vida de las personas”, concluyen.