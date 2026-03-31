Laboral
Los policías nacionales de Málaga capital cobrarán los servicios extraordinarios en Semana Santa
Los cinco sindicatos que reclamaron en bloque esta medida agradecen la buena respuesta de los responsables de la Comisaría Provincial
Los servicios extraordinarios prestados por los policías nacionales que sean reclamados para reforzar los dispositivos de Semana Santa en Málaga capital serán retribuidos económicamente. Así lo han anunciado hoy la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP), Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), organizaciones que reclamaron la pasada semana en bloque esta medida y que hoy han recibido la noticia por parte del alto mando de la Comisaría Provincial.
En un nuevo escrito difundido este martes, los sindicatos consideran que este logro es fruto de la "unidad de acción sindical frente a una situación que hasta ahora se compensaba con días de descanso. Los sindicatos han destacado la disposición mostrada por los máximos responsables de la jefatura de Málaga, "cuya implicación ha resultado determinante para alcanzar esta solución". "La decisión adoptada supone un reconocimiento justo al esfuerzo, la disponibilidad y el compromiso de los funcionarios que participan en un dispositivo de especial exigencia en fechas señaladas que afectan directamente a la conciliación personal y familiar", han añadido.
A partir de 10 euros la hora
Fuentes consultadas aseguran que un policía de escala básica cobrará 10 euros la hora por una jornada diurna normal, 11 euros para los subinspectores e inspectores. La cantidad asciende levemente si la jornada es nocturna (a partir de las 22.00 horas), y en ambos casos un poco más si se trata de un festivo.
Como otros años, los sindicatos rechazaban la obligatoriedad de que muchos agentes presten servicios extraordinarios en días festivos o en fines de semana a cambio de días de descanso, situación que en gran medida afectaba a funcionarios de Policía Judicial, InformaciónExtranjeríaGestión y otras unidades que son llamados para realizar labores de seguridad ciudadana y ven alterada su planificación de servicio, ya que de forma ordinaria trabajan en turnos de mañana o tarde.
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