Polémica del AVE
Réplica del PSOE al alcalde de Málaga: "El éxito de la Semana Santa desmonta el alarmismo irresponsable de Moreno"
Josele Aguilar asegura que el PP "ha quedado retratado" y lo acusa de haber usado la polémica del AVE para "arañar un puñado de votos"
El alcalde de Málaga confirmó ayer a los medios que el corte de la línea de AVE con Madrid "al final no tendrá casi incidencia" en la Semana Santa. Dichas palabras de Francisco de la Torre han generado una ola de comentarios en redes sociales por la preocupación generada con los inicialmente 1.300 millones de euros de pérdidas que había cifrado el sector hotelero y que el Partido Popular compró para exigir dimisiones y compensaciones económicas para la ciudad.
En ese contexto, el secretario general del PSOE de Málaga y actual candidato a mantener su asiento en el Parlamento el 17 de mayo como cabeza de lista del partido por la provincia, Josele Aguilar, ha asegurado este martes que la Semana Santa en Málaga está siendo "un éxito extraordinario", algo que, a su juicio, "desmonta el alarmismo irresponsable de Juanma Moreno".
Pérdidas millonarias
"Moreno dijo que se podían producir pérdidas de hasta 1.300 millones de euros por el corte del AVE y su consejero de Turismo, Arturo Bernal, afirmó días antes que la Semana Santa estaba prácticamente perdida", ha recordado el candidato. Sin embargo, los primeros datos que se están conociendo dicen todo lo contrario", ha expuesto.
Al respecto, Aguilar ha señalado en un comunicado que esos datos apuntan a que "no va a haber" impacto económico en Málaga como consecuencia del corte del AVE y recuerda que el alcalde de Málaga se ha tenido que "corregir a sí mismo" para reconocer que no habrá consecuencias económicas para la ciudad.
Precampaña electoral
"El PP ha quedado retratado en Málaga", ha insistido el secretario general del PSOE y ha asegurado que los populares han puesto en riesgo la imagen de la ciudad "por intentar arañar un puñado de votos".
Josele Aguilar ha finalizado el comunicado recordando que, en menos de dos meses, los andaluces también que personas "tan irresponsables como Juanma Moreno y su consejero sigan al frente del turismo en Málaga".
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