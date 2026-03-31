El restaurante de Málaga con sus platos sin gluten por apenas unos euros: "Son espectaculares tanto de sabor como de cantidad"

"La taberna más celíaco friendly de Málaga". Así se califica la Taberna D'Antojo, un establecimiento situado en el barrio malagueño de Teatinos que ofrece casi todos sus platos libres de gluten para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de su comida "mediterránea con un enfoque moderno".

Esta taberna nació en 2015 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los locales imprescindibles para celíacos y amantes de la comida de calidad y en cantidad de la zona, al contar con platos contundentes y de "primera calidad" aptos para personas celíacas.

Una carta pensada para que nadie se quede fuera

"Más sabor, más momentos y casi todo 100% sin gluten", recalcan desde este negocio que ofrece "platos honestos, hechos con cariño y sin gluten", con lo que buscan que cualquier ciudadano, tanto con intolerancia como sin ella, puedan disfrutar de los mejores sabores de la cocina mediterránea.

Para ello, han creado una amplia carta con casi la totalidad de sus platos sin gluten, que se pueden disfrutar desde los 5 euros.

Entre ellos destacan su churrasco de pollo, calamares fritos, croquetas, huevos rotos, ensaladilla rusa, patatas bravas, tartar de mango y aguacate, carrillada de cerdo con patatas o la milhoja de pluma y jamón ibérico.

Especialidades sin gluten para todos los gustos

Junto a estas especialidades se encuentran también otras como lagrimitas de pollo, berenjenas con miel de caña, langostinos al pilpil, flamenquín, rabo de toro, carrilada, hamburguesa, churrasco de pollo, revueltos y woks, entre una amplia variedad de opciones sin gluten.

"Porque compartir mesa es esto, sentirse tranquilo, disfrutar sin preocupaciones y saber que nadie se queda fuera", añaden desde la taberna.

Las reseñas destacan sabor, cantidad y tranquilidad

Una filosofía que alaban sus comensales, que aseguran a través de las reseñas del restaurante: "Ha sido el sitio donde mejor hemos comido sin gluten, los platos han sido espectaculares tanto de sabor como de cantidad".

"Sitio idóneo si eres celíaco o quieres comer o cenar sin gluten. Lo recomiendo al 100%", recalca otro usuario. Además, indica otro: "Mi nuevo sitio con platos sin gluten, súper ricas las croquetas. Además, tienen estufa y terraza cerrada para los días de frío, qué más se puede pedir".

Ubicación y horario de Taberna D'Antojo

Su amplia variedad de platos sin gluten y el resto de especialidades con las que cuenta este restaurante se puede disfrutar en su local de la avenida de Gregorio Prieto número 19.

El horario de este negocio es de lunes a viernes de 8.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas, mientras los fines de semana el horario es de 12.30 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas.