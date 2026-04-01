Volotea refuerza su red nacional con el inicio hoy de la nueva ruta entre Málaga y Santander: estas son las frecuencias semanales

La aerolínea Volotea ha iniciado este miércoles 1 de abril las operaciones de la ruta que anunció a principios de año y que conecta Málaga con Santander, incorporando así un nuevo destino nacional desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La conexión contará con tres frecuencias semanales durante la temporada de verano (martes, jueves y sábados) y dos en invierno (martes y sábados). En total, la aerolínea pondrá a disposición de los pasajeros cerca de 40.000 asientos.

"Esta nueva conexión con Santander refuerza nuestra apuesta por seguir ampliando las opciones de viaje directo desde la ciudad de Málaga. Además, facilita la llegada de viajeros del norte a la Costa del Sol, un destino con un gran atractivo durante todo el año", ha expliado el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

Con este lanzamiento, Volotea amplía su red doméstica desde Málaga, desde donde ya conecta con A Coruña, Asturias, Bilbao y San Sebastián. En conjunto, la compañía opera actualmente 14 destinos desde el aeropuerto malagueño, de los cuales 4 son nacionales y 10 internacionales.

En el ámbito internacional, Volotea conecta Málaga con Brest, Nantes, Burdeos, Toulouse, Lyon, Lille, Estrasburgo y Limoges en Francia; Verona en Italia, y Atenas en Grecia (en código compartido con Aegean).

Volumen de pasajeros en Málaga

Volotea opera en Málaga desde 2012 y, a cierre de 2025, transportó cerca de 500.000 pasajeros desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, superando los 2,5 millones desde el inicio de sus operaciones.

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Un avión de la compañía Volotea. / L. O.

La compañía afirma que mantiene en este aeropuerto una puntualidad del 82% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,5%. "Además, los pasajeros valoran positivamente el servicio, con una tasa de ocupación media del 96% y una tasa de recomendación del 90%, lo que demuestra la buena aceptación de los destinos y del servicio que ofrece Volotea", añade.