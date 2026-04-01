Turismo
Volotea refuerza su red nacional con el inicio hoy de la nueva ruta entre Málaga y Santander: estas son las frecuencias semanales
Amplía su operativa desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde ya ofrece 14 destinos
La aerolínea Volotea ha iniciado este miércoles 1 de abril las operaciones de la ruta que anunció a principios de año y que conecta Málaga con Santander, incorporando así un nuevo destino nacional desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La conexión contará con tres frecuencias semanales durante la temporada de verano (martes, jueves y sábados) y dos en invierno (martes y sábados). En total, la aerolínea pondrá a disposición de los pasajeros cerca de 40.000 asientos.
"Esta nueva conexión con Santander refuerza nuestra apuesta por seguir ampliando las opciones de viaje directo desde la ciudad de Málaga. Además, facilita la llegada de viajeros del norte a la Costa del Sol, un destino con un gran atractivo durante todo el año", ha expliado el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.
Con este lanzamiento, Volotea amplía su red doméstica desde Málaga, desde donde ya conecta con A Coruña, Asturias, Bilbao y San Sebastián. En conjunto, la compañía opera actualmente 14 destinos desde el aeropuerto malagueño, de los cuales 4 son nacionales y 10 internacionales.
En el ámbito internacional, Volotea conecta Málaga con Brest, Nantes, Burdeos, Toulouse, Lyon, Lille, Estrasburgo y Limoges en Francia; Verona en Italia, y Atenas en Grecia (en código compartido con Aegean).
Volumen de pasajeros en Málaga
Volotea opera en Málaga desde 2012 y, a cierre de 2025, transportó cerca de 500.000 pasajeros desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, superando los 2,5 millones desde el inicio de sus operaciones.
La compañía afirma que mantiene en este aeropuerto una puntualidad del 82% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,5%. "Además, los pasajeros valoran positivamente el servicio, con una tasa de ocupación media del 96% y una tasa de recomendación del 90%, lo que demuestra la buena aceptación de los destinos y del servicio que ofrece Volotea", añade.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España