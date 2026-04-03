Política
En su visita a Málaga Ayuso espera que le vaya «muy bien» en las andaluzas a Moreno y critica la falta de AVE
La presidenta madrileña lamenta «la imagen que da España al mundo» ante la falta de trenes, en referencia al corte del AVE en Málaga, y la huelga en aeropuertos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continuó este Jueves Santo su visita a la Semana Santa malagueña y aprovechó para desear a su compañero de partido, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas de 17 de mayo, Juanma Moreno, que le «vaya muy bien». Además, destacó el «esplendor andaluz» de una tierra «tan próspera».
Así lo trasladó a los medios de comunicación después de asistir en Málaga al acto de desembarco del Cristo de Mena por parte de la Legión y su traslado a la sede de la Hermandad.
«Estoy convencida de que la gente en Andalucía está muy contenta con el gobierno que tiene actualmente. Notas, además, como un esplendor andaluz a la hora de la vida en las calles, los proyectos que hay por todas partes, autónomos, nos lo cuentan mucho», explicó la mandataria madrileña que se trasladó a Andalucía para asistir a eventos de su Semana Santa tanto en Málaga como en Sevilla.
En sus declaraciones insistió en que espera que le vaya bien a su «compañero y a todos los andaluces», que cuentan con una tierra con «tanto patrimonio natural y cultural». «Pues que siga avanzando», remató.
La presidenta madrileña también se refirió al tema de la falta de conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid y lamentó la «imagen» que da España ante el mundo por la falta de trenes y la huelga en aeropuertos.
«Espero que pongamos todos un poco de nuestra parte, porque al final lo pagan los andaluces, los madrileños, los negocios, la gente que vive del turismo, los comerciantes, la imagen que damos ante el mundo», planteó.
A Málaga en avión y con huelga
La mandataria madrileña explicó que acudió a Andalucía en avión, pero que salió con retraso por la huelga de personal de tierra en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
«Si yo perdí ayer agenda aquí, imagino que mucha gente también. Entiendo las huelgas, pero hay personas que se ven atrapadas por circunstancias ajenas a ellas», indicó Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, destacó que en Málaga hay «mucho turismo» tanto nacional como extranjero, y destacó que le gustaría que vieran que España «es un país que funciona y no que está siempre bloqueado y desastrado». «Una pena que no esté el tren, pero por lo menos que el aeropuerto funcione a pleno rendimiento para que no pase lo mismo», remató la presidenta de la Comunidad de Madrid en alusión a los cortes del AVE.
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