El impacto del turismo de congresos ya supera los 600 millones en Málaga

Málaga y las grandes urbes de su entorno metropolitano no dejan de incrementar año tras año su cifra de negocio en cuanto al importante segmento turístico MICE, el que está vinculado a reuniones, jornadas y conferencias. Los últimos informes facilitados por la Diputación y el Ayuntamiento de la capital cifran ya en cerca de 650 millones de euros el impacto total para este tipo de visitantes.

Pero detrás de esa «macrocifra», que incluye el impacto directo y el de la producción de bienes y servicios, se esconden detalles que contribuyen a que el destino cada vez dependa menos de la estacionalidad, así como a justificar la importante proliferación de hoteles de cuatro y de cinco estrellas. Porque son este tipo de alojamientos los que suelen elegir los asistentes tanto nacionales como foráneos.

Un dato importante es el vinculado al gasto medio por viajero de este segmento. El internacional gasta de media 1.463 euros, que suponen 100 euros más que en el ejercicio anterior. De ese importe corresponden casi 800 a la estancia, lo que dispara la media del resto de segmentos turísticos, como relatan los técnicos de Turismo Costa del Sol a este diario.

Alojamiento e inscripciones a eventos

Es diferente la cuota de los asistentes que llegan a Málaga desde otros puntos de España, porque en este caso el gasto medio se sitúa en unos 800 euros, que también supera ligeramente la cifra del anterior recuento, con casi la mitad de ese importe dedicado al capítulo del alojamiento. Cabe destacar que de media unos 177 euros se reservan a la inscripción en el evento en cuestión.

La ComicCon San Diego-Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga / Álex Zea

Uno de los ejes que vertebran el desarrollo de este segmento en la provincia lo constituye el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), que el pasado año acogió por primera vez la multitudinaria San Diego Comic-Con Málaga. Su progresivo fortalecimiento contribuye decisivamente a mejorar todos los balances anuales de la provincia en este segmento turístico concreto.

En 2025 ya se acercó su actividad al centenar y medio de eventos celebrados, que permitieron alcanzar la cifra de 283.000 asistentes. En los informes del Ayuntamiento de la capital, encargado de gestionar el recinto malagueño, el impacto económico se cifra ya en 265 millones de euros, con un incremento del 37% respecto al cómputo del año anterior. Además, uno de cada cuatro eventos tienen carácter internacional, lo que refuerza el papel de Málaga como foco global, a través del aeropuerto, no sólo en términos estrictamente de viajeros para estancias vacacionales.

Vista exterior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga / LA OPINIÓN

Fidelización del destino

Para el vicepresidente ejecutivo en la patronal hotelera Aehcos, Javier Hernández, el turismo de congresos y, en general, de ese segmento que conocemos como MICE, permite reforzar a la provincia como destino de primer orden. «Un factor importante es el que va vinculado a la fidelización del visitante. Está demostrado que el viajero puede llegar a Málaga para participar en un evento, congreso o jornada técnica, y luego repite en el destino para sus jornadas de descanso, junto a familiares o amistades. Ese papel como agente fidelizador es muy destacable», relata.

Los informes oficiales relatan en base a encuestas realizadas en el destino que el 37,5% de los participantes internacionales en reuniones, congresos y jornadas técnicas ya habían visitado con anterioridad la provincia de Málaga, de manera que en ese vehículo que constituye este segmento dos de cada tres viajeros acudían por primera vez al destino durante el último ejercicio.

Esos números son bien diferentes si acotamos este análisis a los participantes nacionales. De hecho, apenas el 17% de los viajeros no habían estado con anterioridad en la provincia. En concreto, el 82,8% ya habían visitado la Costa del Sol. De esta cuota, el 28,7% había acudido por cuestiones de ocio y vacaciones, el 21,8%, por motivos profesionales, y el resto, el 32,2%, reconoce que por «ambos motivos».

Nacionalidad y permanencia en Málaga

La nacionalidad también determina el número medio de días que dedica a su participación profesional en este segmento. Así son 3,7 jornadas las que suelen permanecer en Málaga quienes proceden de otros países y apenas dos días los que dedican los viajeros nacionales. Ese aspecto permite descifrar que el gasto medio del participante foráneo casi duplique al de los que proceden de algún otro punto geográfico de España.

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Es llamativo que más del 70% de los asistentes eligieron un hotel de 4 o de 5 estrellas. Como destacan los propios dirigentes de Aehcos, este segmento permite reforzar el posicionamiento de Málaga en cuanto a su oferta con una mayor cualificación.