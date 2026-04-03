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Huelga de Metro

La Junta cifra en un 90% el seguimiento "sin incidencias" del paro parcial del metro la tarde del Jueves Santo

Entre las 18.00 y las 21.00 horas de este Jueves Santo se han cumplido los servicios mínimos con algunas aglomeraciones en la Línea 2

Un 90 por ciento de la plantilla ha secundado el paro este Jueves Santo en el Metro de Málaga

Un 90 por ciento de la plantilla ha secundado el paro este Jueves Santo en el Metro de Málaga / ep

La Opinión

MÁLAGA

El paro parcial que se ha desarrollado en el Metro de Málaga durante la tarde de este Jueves Santo ha transcurrido "sin incidencias" y con un seguimiento del 90 por ciento por parte de la plantilla.

Así lo han indicado fuentes de la Junta de Andalucía al hacer balance del desarrollo de este paro parcial entre las 18.00 y las 21.00 horas de este Jueves Santo, 2 de abril.

Ha transcurrido "sin incidencias", con "cumplimiento de servicios mínimos", establecidos en un 60% en ese tramo horario.

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Se ha registrado un seguimiento del 90% por parte de plantilla, y "con algunas aglomeraciones puntuales" en la Línea 2, sobre todo en la estación Palacio de Deportes, según han precisado las mismas fuentes.

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