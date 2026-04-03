Huelga de Metro
La Junta cifra en un 90% el seguimiento "sin incidencias" del paro parcial del metro la tarde del Jueves Santo
Entre las 18.00 y las 21.00 horas de este Jueves Santo se han cumplido los servicios mínimos con algunas aglomeraciones en la Línea 2
MÁLAGA
El paro parcial que se ha desarrollado en el Metro de Málaga durante la tarde de este Jueves Santo ha transcurrido "sin incidencias" y con un seguimiento del 90 por ciento por parte de la plantilla.
Así lo han indicado fuentes de la Junta de Andalucía al hacer balance del desarrollo de este paro parcial entre las 18.00 y las 21.00 horas de este Jueves Santo, 2 de abril.
Ha transcurrido "sin incidencias", con "cumplimiento de servicios mínimos", establecidos en un 60% en ese tramo horario.
Se ha registrado un seguimiento del 90% por parte de plantilla, y "con algunas aglomeraciones puntuales" en la Línea 2, sobre todo en la estación Palacio de Deportes, según han precisado las mismas fuentes.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España