Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España

Málaga vuelve a situarse en el mapa de la excelencia médica nacional. Dos especialistas de la provincia han sido elegidos entre los 50 mejores médicos de la medicina privada en España de 2025, en la duodécima edición de los Top Doctors Awards.

Estos reconocidos galardones, impulsados por el grupo Top Doctors, distinguen cada año a los profesionales más destacados del país a partir de más de 5.000 votaciones realizadas a lo largo del año por sus propios compañeros de profesión y especialistas de cada área.

Los profesionales valoran a sus compañeros atendiendo a criterios de excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, tanto a nivel nacional como internacional. También se tienen en cuenta otros aspectos como sus habilidades clínicas, la labor investigadora, divulgativa y docente, así como su trayectoria profesional.

Durante el proceso de valoración, se pide a los expertos que reflexionen sobre a qué médico acudirían o recomendarían a sus familiares o amigos en el caso de necesitarlo. Además, los profesionales seleccionados cuentan con las máximas puntuaciones por parte de pacientes reales verificados.

A partir de estos criterios, han sido elegidos dos especialistas de Málaga: el doctor Emilio González Cocina, especialista en Cardiología, y el doctor Gonzalo Sanz Pérez, especialista en Urología, que se sitúan en la élite de la sanidad privada española de 2025. En total, Andalucía suma diez médicos en este listado.

Emilio González

En el caso del doctor Emilio González, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad de Cardiología. En concreto, es experto en cardiopatía isquémica, prueba de esfuerzo, hipertensión arterial, cardiología preventiva, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, valvulopatía y diagnóstico por la imagen, entre otras áreas.

Realizó su formación como cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y ha desarrollado un amplio recorrido profesional tanto asistencial como docente. Ejerció como profesor de Medicina y Cardiología en el Hospital Universitario de Málaga durante ocho años y desde el año 2009 es presidente de la Sección de Cardiología y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC).

A ello se suma su labor investigadora y divulgativa, con más de 40 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y más de 40 artículos en revistas científicas y capítulos de libros. Actualmente, ejerce como director del Centro Médico Cardiovascular de Málaga y Marbella.

Gonzalo Sanz

Por su parte, el doctor Gonzalo Sanz es actualmente el director médico de la Clínica Premium Marbella, donde lidera la Unidad de Urología. Con más de 25 años de experiencia, es un referente en cáncer de próstata y de vejiga, la hiperplasia benigna de próstata, la disfunción eréctil y otras patologías urológicas. Destaca por combinar un enfoque altamente especializado con tecnologías de vanguardia, como la cirugía robótica Da Vinci, Aquabeam, laparoscopia, láser verde y litotricia extracorpórea.

Paralelamente a su labor clínica, mantiene una intensa actividad docente y científica, y su trayectoria investigadora ha sido reconocida con múltiples premios. Además, ha sido coordinador del Grupo de Urólogos en Formación de la Asociación Española de Urología

El doctor Sanz se formó en la Clínica Universitaria Universidad de Navarra y a lo largo de su trayectoria ha sido especialista en Urología en el Hospital Santos Reyes de Burgos y el Hospital Costa del Sol de Málaga.

«Alcanzar la XII edición de estos premios es un hito que refleja nuestro compromiso constante con la excelencia médica, y para continuar con la labor de visibilizar el talento médico de nuestro país», destacó Lorena Bassas, cofundadora y country manager España de Top Doctors. «Para nosotros es clave seguir conectando a los pacientes con el mejor médico o especialista para su caso concreto gracias a la red de más de 13.000 profesionales con la que contamos», añadió.

En cuanto al ranking por regiones de los Top Doctors Awards 2025, Barcelona encabeza la lista con 14 profesionales, seguida de Madrid (10), Valencia (4), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (2), Alicante (2), Zaragoza (2) y diez provincias con un profesional seleccionado.

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Respecto al proceso de selección, desde Top Doctors -grupo de healthtech líder en la transformación digital del sector sanitario y en el desarrollo de sistemas tecnológicos para el fácil acceso a los mejores especialistas médicos- explican que invitan a todos los médicos de su plataforma a participar en el proceso de nominación, a través del cual identifican a los mejores doctores a nivel nacional. Los médicos que han recibido más nominaciones durante el año se postulan como los candidatos a estos premios.