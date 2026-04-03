ANDALUCÍA
Un pedazo de Málaga en Almería: este es el pueblo que tiene su propio puente gigantesco de Ronda
Este enclave cuenta con 26 metros de altura, 45 metros de longitud y está rodeado de un entorno natural único en la provincia
El Puente Nuevo de Ronda, en Málaga, se ha convertido en uno de los enclaves más reconocidos a nivel internacional, posicionándose como uno de los lugares más visitados no solo de la provincia sino de toda Andalucía. Así, son muchos los ciudadanos de todo el mundo que conocen su existencia y belleza, pero lo que no tantos saben es que cuenta con un 'hermano gemelo' en la provincia de Almería.
Así, el municipio de Alhama de Almería, situado a 20 minutos de la capital y localizado en las estribaciones de la Sierra de Gádor, al sur de la provincia, cuenta con su propio puente encallado en la piedra y rodeado de una espectacular belleza natural y patrimonial.
La Puente de Alhama, una enorme infraestructura de 26 metros
Un enclave conocido como 'La Puente', una gigantesca infraestructura de 26 metros de alto y 45 de largo de origen romano que se presenta como una de las grandes obras de ingeniería del reinado de Carlos III.
Su amplia riqueza arquitectónica, histórica, paisajística, etnológica, científica y técnica ha sido la propulsora de que La Puente de Alhama de Almería sea denominada Bien de Interés Cultural (BIC).
Un entorno que consigue conquistar con su imponente belleza a todo el que se acerca a su estructura, situada en el barranco del Moralillo e integrada en el camino de las Fundiciones Reales, en el antiguo camino Real que comunicaba la sierra de Gádor, el valle del Andarax y la Alpujarra oriental con la capital almeriense.
El puente 'gemelo' de Ronda, localizado en Almería
Tal y como se puede contemplar desde sus inmediaciones, este puente está compuesto por dos cuerpos diferenciados, de los que uno de ellos se encuentra localizado sobre el propio cauce del río y está construido en piedra caliza con forma de arco de medio punto.
A este se suma un segundo cuerpo compuesto por tres arcos diferenciados, de los que el central es el que dispone de mayor tamaño.
Y toda esta estructura se encuentra enquistada en la propia roca, lo que aporta a los visitantes una visión extraordinaria que mezcla naturaleza y patrimonio, y que permite disfrutar en un lugar de en sueño de un paisaje accidentado y con gran contraste entre las huertas pobladas de parras con su alrededor árido y semidesértico.
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