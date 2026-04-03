El PP lleva a la Comisión Europea la falta de AVE directo Málaga-Madrid

El Partido Popular ha anunciado este viernes que ha registrado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea (CE) relativa a la línea de alta velocidad Madrid-Málaga.

Ello se debe al "colapso" de la vía, que, advierten, "lleva fuera de servicio desde hace más de tres meses". Así, solicitan determinar si España estaría "incumpliendo sus obligaciones de mantenimiento, seguridad y continuidad operativa" en la infraestructura.

Según ha indicado el partido , el PP en el Parlamento Europeo ha advertido de que Adif ha "aplazado por tercera vez la reapertura de un corredor que forma parte de la Red Transeuropea de Transportes (TEN- T) y para el que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió un préstamo de 350 millones en enero de 2025". Según el grupo, el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz "y un posterior desprendimiento de tierras en Álora han encadenado un cierre que ya supera los tres meses".

En este sentido, el eurodiputado y miembro de la Comisión de Transportes Borja Giménez Larraz ha asegurado que esta situación "no es mala suerte, es mala gestión".

Por otro lado, el PP ha incidido en el "impacto económico" de esta tesitura dado que, aseguran, "de la provincia registra una caída del 26% en las reservas hasta finales de abril". Por ello, solicitarán a la Comisión conocer "si el cierre prolongado de este corredor suscita dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del administrador de infraestructuras y qué medidas concretas adoptará para proteger a los pasajeros afectados".