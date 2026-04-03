El 65% de los profesores en Andalucía reconoce haber sufrido agresiones

El 64,5 % de los docentes andaluces de la escuela pública ha sufrido agresiones y el 78,5% no se siente respaldado en el aula.

Así lo revela la encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Una encuesta en la que han participado más de 7.500 personas de toda España, siendo la mitad de ellas de Andalucía.

El estudio de CSIF, sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’ y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 98,5 % señala que los protocolos actuales no son útiles e insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

El abandono que sufren los docentes

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es otra idea que queda patente con la encuesta. 8 de cada 10 (78,5 %) denuncia la falta de reconocimiento social y profesional y el 59% echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 97,1 % sufre sobrecarga de trabajo a consecuencia de la excesiva burocracia a la que debe hacer frente.

El desencanto del profesorado también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez (90,5 %) consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que la profesión pierda atractivo.

La encuesta refleja, además, las principales reivindicaciones de las y los docentes por este orden de prioridad: refuerzo de la autoridad docente, reducción de ratios, incremento de personal para la atención de la diversidad, homologación salarial con otras comunidades autónomas, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

CSIF ha advertido de que este escenario «no puede normalizarse»: «El deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y el futuro de la educación pública», indican.

Cuestionario para todas las comunidades

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte y de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

A nivel nacional los datos son desalentadores. Los resultados muestran una realidad preocupante en la convivencia escolar.

Y es que el 50% de los docentes asegura haber sufrido situaciones violentas en las aulas. Además, el 72,2% de los profesionales denuncia una falta de reconocimiento social y afirma no sentirse respetado en el ejercicio de su labor.

Desde el sindicato señalan que tienen una profunda «sensación de abandono» por parte de los responsables políticos. En este sentido, el 90% de los encuestados echa en falta el apoyo de la Administración y solo un exiguo 2% considera que los protocolos actuales para afrontar conflictos en el aula son adecuados.

Ante esta desprotección, el 97,8% del profesorado insiste en la necesidad de recibir una formación más orientada a los problemas prácticos del día a día.