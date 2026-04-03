El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: "Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día"

"Tiene el pescado y marisco más fresco de la Axarquía y podría decir que de toda Málaga entera". Los clientes del restaurante El Quintero de Torre del Mar se muestran así de tajantes en redes sociales sobre la calidad de los productos de este negocio situado en el mercado municipal de la localidad.

Un establecimiento que se presenta como el que tiene el pescado y marisco de mayor calidad y frescura de la zona al contar con su propia pescadería, que trae cada jornada el mejor género para ofrecer toda clase de platos por apenas unos euros.

El Quintero, un restaurante con género propio y menú "espectacular"

"No es que sean productos frescos de kilómetro cero, es que tienen su propia pescadería y marisquería", recalcan sus propios usuarios, que aseguran que este negocio tiene un menú "espectacular" que lo convierte en "el mejor sitio de Torre del Mar para comer".

En este restaurante situado en pleno mercado municipal, los visitantes pueden degustar toda clase de ensaladas y entrantes marineros desde 9 euros, como su ensaladilla rusa, ensalada de pimientos asados con aguacate, pipirrana de pulpo, croquetas de carabinero, de gambas al pilpil, de choco o de merluza; triángulos marineros o tartar de atún rojo.

Frituras desde 8 euros y platos marineros en Torre del Mar

Uno de los productos estrella de este restaurante son sus frituras, que se pueden pedir desde 8 euros, en los que destacan sus berenjenas fritas, pescadillas, calamares fritos, contramuslo de pollo con patatas, camarón de cristal con huevo, rosada frita, boquerones, puntillitas, pulpo frito, raya y salmonelillos fritos.

Pero si algo atrae a las decenas de clientes que cada jornada pasan por su local son sus pescados y mariscos, completamente frescos, que se pueden degustar desde 12 euros.

Almejas, gambas, cigalas y pescado fresco en Torre del Mar

Entre la amplia cantidad de opciones destacan sus almejas salteadas, mejillones, navajas, quisquillas, cigalas, gambas, pulpo a la gallega, pargo, salmonete, lubina o dorada salvaje, mero, rape y pata de pulpo, entre otros.

"Lo descubrimos por casualidad y fue la alegría del día", señalan sus clientes en las reseñas de este restaurante, donde también aseguran que cuentan con "género de mucha calidad". "Se come muy bien, con todo muy rico y fresco, y el trato es buenísimo", recalcan al respecto.

Este negocio situado en el mercado de abastos de Torre del Mar abre sus puertas de martes a domingo de 9.00 a 17.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.