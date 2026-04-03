Vecinos recogen firmas para poder decidir sobre la reforma del Parque del Oeste

La campaña en la plataforma change.org ‘El Parque del Oeste no se toca sin los vecinos/as’, promovida por el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste, recoge firmas para pedir la «participación ciudadana real y previa ante cualquier actuación en el parque».

Además, también reclama que el parque «siga siendo un espacio libre, deportivo y vecinal» y que las instalaciones de Limposam, «no ocupen suelo del parque».

Un rincón del Parque del Oeste. / Álex Zea

El Movimiento Vecinal del Parque del Oeste, nacido en el otoño de 2024 para oponerse al cierre parcial de la zona verde por la celebración del Festival de las Linternas, ha puesto en marcha la campaña al conocer un estudio previo de 2023, encargado por la Gerencia Municipal de Urbanismo al arquitecto Eduardo Rojas, para llevar a cabo la tercera reforma del parque, proyectada en cuatro sectores.

Se da la circunstancia de que es el mismo estudio de arquitectura responsable de la reforma anterior, la de 2005.

Como detalla el colectivo vecinal en la exposición de motivos de change.org, «el Ayuntamiento de Málaga ha proyectado una reforma integral que supone un cambio profundo en su modelo y uso, sin haber contado en ningún momento con la opinión de la ciudadanía».

Infografía con las nuevas oficinas de Limposam en el Parque del Oeste. / La Opinión

Los vecinos, que informan de que el monto total ascendería a 7 millones de euros, también entran de lleno en el proyecto, que puede consultarse en la web del estudio de arquitectura de Eduardo Rojas, y critican que incluya la construcción, dentro del parque, de nuevas oficinas para Limposam, con lo que ocuparían «2.500 m2 de zonas verdes hoy de libre acceso vecinal».

Los vecinos recuerdan, por otra parte, que Limposam, además de encargarse del cuidado del parque, también limpia un centenar de colegios de Málaga, y se preguntan si «tiene sentido instalar en un parque público» este tipo de empresa.

Polémica por el aparcamiento

Otra crítica vecinal resalta que si se llevara adelante la reforma, también se construirían aparcamientos para Limposam, lo que implicaría reducir «en un 30 por ciento» la superficie deportiva, «y desaparecían las gradas con asientos».

A este respecto, hacen hincapié en que, con el aparcamiento se introduciría «circulación de coches a motor en un espacio que hoy es completamente peatonal».

Imagen de la pasarela proyectada en el Parque del Oeste. / La Opinión

Otra crítica se refiere a una pasarela elevada de 1.350 m2 que «cruzaría el parque de un extremo a otro» y pasaría «justo encima de un área de juegos». Los vecinos piden que no se instale en el parque.

También cuestionan la transformación de los baños públicos y la sala de tortugas del zigurat en «almacenes para personal de Limposam».

Concentración el sábado 11

El Movimiento Vecinal Parque del Oeste tiene previsto entregar alegaciones al proyecto el próximo viernes 10 de abril en el Ayuntamiento, y el sábado 11 realizar una concentración a las 12 de la mañana en el Parque del Oeste.

Además de una rueda de prensa, los vecinos han programado un recorrido por los espacios «que el proyecto del Ayuntamiento amenaza», indican en la página web vecinal que publicita la campaña.