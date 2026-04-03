YSL presenta en Málaga su nuevo perfume con un polo helado de Jordi Roca: entrada gratis

Yves Saint Laurent Beauty vuelve a Muelle Uno de Málaga con una nueva acción promocional para presentar Libre Berry Crush Eau de Parfum, su nueva fragancia femenina. La cita será los días 4 y 5 de abril, cuando los malagueños podrán acercarse - de manera gratuita- a este espacio efímero de la marca para descubrir este lanzamiento, marcado por las notas de frambuesa y coco.

Para acompañar esta presentación, la firma se ha aliado con Jordi Roca, que ha creado un polo de helado bautizado como "El sabor de la libertad", inspirado precisamente en dos de los ingredientes protagonistas del perfume. La propuesta busca trasladar al paladar la identidad de esta nueva creación olfativa, en una campaña que une perfumería y gastronomía.

La nueva fragancia, Libre Berry Crush, se presenta como una reinterpretación gourmand del clásico Libre. Según la descripción oficial de la marca, combina pulpa de frambuesa, lavanda, flor de naranjo y coco cremoso, en una mezcla que busca equilibrar un perfil fresco y afrutado con un fondo más cálido y envolvente. Además, el frasco mantiene la estética icónica de la línea, ahora teñido en tonos rojo frambuesa con detalles dorados.

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Horario

Los asistentes podrán probar este postre en el truck instalado en Muelle Uno, en horario de 12.00 a 21.00 horas, con acceso gratuito.