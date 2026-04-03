Ocio
YSL presenta en Málaga su nuevo perfume con un polo helado de Jordi Roca: entrada gratis
La firma vuelve a Muelle Uno los días 4 y 5 de abril con una acción especial para dar a conocer Libre Berry Crush, su nueva fragancia inspirada en la frambuesa y el coco
Yves Saint Laurent Beauty vuelve a Muelle Uno de Málaga con una nueva acción promocional para presentar Libre Berry Crush Eau de Parfum, su nueva fragancia femenina. La cita será los días 4 y 5 de abril, cuando los malagueños podrán acercarse - de manera gratuita- a este espacio efímero de la marca para descubrir este lanzamiento, marcado por las notas de frambuesa y coco.
Para acompañar esta presentación, la firma se ha aliado con Jordi Roca, que ha creado un polo de helado bautizado como "El sabor de la libertad", inspirado precisamente en dos de los ingredientes protagonistas del perfume. La propuesta busca trasladar al paladar la identidad de esta nueva creación olfativa, en una campaña que une perfumería y gastronomía.
La nueva fragancia, Libre Berry Crush, se presenta como una reinterpretación gourmand del clásico Libre. Según la descripción oficial de la marca, combina pulpa de frambuesa, lavanda, flor de naranjo y coco cremoso, en una mezcla que busca equilibrar un perfil fresco y afrutado con un fondo más cálido y envolvente. Además, el frasco mantiene la estética icónica de la línea, ahora teñido en tonos rojo frambuesa con detalles dorados.
Horario
Los asistentes podrán probar este postre en el truck instalado en Muelle Uno, en horario de 12.00 a 21.00 horas, con acceso gratuito.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España