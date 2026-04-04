Ni Valencia ni Alicante: este pueblo de la Sierra de las Nieves celebra sus propias Fallas con la mítica Quema del Judas para "derrotar al mal"

El Domingo de Resurrección no es un día más de la Semana Santa para el municipio malagueño de El Burgo, sino que este pueblo situado en pleno Parque Nacional Sierra de las Nieves vive ese día su particular 'Falla valenciana' con la ya mítica Quema de Judas.

Este evento declarado Fiesta de Interés Turístico se celebra cada Domingo de Resurrección para conmemorar que "el mal ha sido derrotado y Cristo ha resucitado" en un ambiente único con cientos de vecinos y turistas reunidos en las calles de la localidad, tal y como aseguran desde el propio Ayuntamiento de El Burgo.

La Quema del Judas y la tradición que simboliza la victoria del bien

Para esta ocasión, los vecinos de El Burgo crean un gigantesco muñeco de trapo de unos ocho metros de altura relleno de pólvora que cada año representa a un personaje diferente que simboliza "el mal y el pecado".

"El muñeco es quemado, provocando una gran y estruendosa nube de humo esperada con impaciencia por burgueños y multitud de visitantes", recalcan desde el Consistorio.

Así comienza la jornada del Domingo de Resurrección en El Burgo

Pero la jornada del Domingo de Resurrección no da comienzo con la Quema del Judas, sino que esta tradición arranca mucho antes, a primera hora de la mañana, cuando el camión que transporta al Judas se encarga de despertar a los vecinos recorriendo las calles del pueblo llenándolas de música y ruido.

Tras esto, a las 11.00 horas se celebrará la tradicional misa en la Iglesia de la Encarnación, tras lo que saldrá a las 12.00 horas la procesión del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen Milagrosa.

Una explosión de pólvora y humo por el triunfo contra el mal

Estos tronos se encontrarán durante su trayecto con el gigantesco muñeco del Judas, que será quemado a las 13.00 horas dando paso a un estallido de pólvora, color y tradición en El Burgo. "Tras la explosión, El Burgo celebra el triunfo de lo bueno sobre lo malo y empieza un nuevo ciclo", relatan desde el Consistorio.

Una vez que el muñeco ha prendido, las imágenes del Corazón de Jesús y la Virgen Milagrosa continúan su procesión hasta la iglesia de Encarnación, dejando tras de sí uno de los momentos más emblemáticos y esperados de El Burgo.