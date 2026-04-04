Detenido un joven como presunto agresor de su pareja en Málaga

Un joven transexual ha sido detenido por la Policía como presunto agresor de su pareja, también joven trans, en Málaga, según han informado a EFE desde la entidad social 'Equipo de Atención a la Mujer' (EAM), que asiste a víctimas de violencia de género y de delitos de odio y trata.

En un caso que el EAM define como de "violencia intragénero", la víctima tuvo que ser trasladada a un alojamiento de emergencia para proteger su integridad frente al agresor, que habría llegado a amenazarla con quemarla con aceite mientras dormía, además de someterla presuntamente a agresiones sexuales y a una situación de control extremo y continuado, según esta entidad.

El EAM ha intervenido de manera urgente ante este caso ocurrido el pasado 27 de marzo, día en que la sala coordinadora de este recurso de atención a víctimas recibió llamadas de socorro de una testigo y de la víctima, que además contactó con el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Ante la negativa a denunciar los hechos por parte de la víctima, las agentes sociales iniciaron un seguimiento que derivó en su evacuación por los graves riesgos apreciados, mientras que el presunto agresor fue arrestado por la Policía Nacional.

El EAM actuó de oficio y adoptó medidas de protección urgentes para garantizar su seguridad y la víctima se vio obligada a abandonar su domicilio de forma preventiva.

Las agentes sociales expertas en atención integral de todas la formas de violencia machista, y con formación especializada en análisis e investigación social primaria, se personaron en el entorno de la víctima y, tras diversas actuaciones, constataron la existencia real de riesgo extremo para su vida.

La víctima ha sido atendida psicológicamente desde el primer momento y el EAM ha establecido un dispositivo de protección en coordinación con otras entidades sociales especializadas que aportan su asistencia.

El EAM defiende que la denuncia es importante, pero no siempre es necesaria para activar recursos, por lo que interviene de forma directa cuando la situación lo requiere, sin necesidad de tal denuncia ni intervención policial previa, para llegar así a las víctimas.