Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga

Málaga no es la excepción, sino la norma. El precio de la vivienda sigue una línea curva ascendente que no cesa y enseña los dientes a un presente y a un futuro donde ya es una realidad que muchos malagueños encuentran dificultad para emanciparse.

El precio del metro cuadrado en la provincia alcanzó su máximo histórico el pasado mes de febrero con 4.107 €/m2, según el portal de datos Idealista. Además, el último informe de Fotocasa del mes de marzo refleja un incremento del 2,9% en el precio la vivienda de segunda mano en la provincia, lo que ya hace 4.490 €/m2. Mientras el debate social y político del sector se mantienen abiertos, aparecen modelos alternativos al de la vivienda tradicional que se plantean como una solución al problema. Las casas modulares o industrializadas son una de ellas.

"A día de hoy, es más fácil en muchos casos construir que comprar", asegura Francisco Jiménez, jefe de proyecto de Modular Home en Málaga, una empresa de casas industrializadas. Las viviendas 'lego' han llegado para quedarse. "Son prácticamente idénticas a una vivienda tradicional, cumplen con el Código Técnico de Edificación y tienen todas las normativas vigentes, pero en vez de fabricarse en ladrillos de forma convencional, se fabrica a través de paneles de hormigón", explica Jiménez.

Casa modular vendida en Alhaurín de la Torre con terreno / L.O

Casas modulares, móviles o prefabricadas

Las casas modulares no deben confundirse con las móviles y las prefabricadas. Son tres conceptos diferentes. Las casas móviles suelen ser roulottes, caravanas o algo más parecido a una cabaña. No cumplen con las certificaciones de suelo requeridas, por lo que no pueden ser consideradas viviendas.

Las casas prefabricadas sí se consideran viviendas. Como su propio nombre indica, este tipo de vivienda se prefabrica, se transporta y se instala en la ubicación. "Suelen estar hechas con materiales más blandos de construcción, madera, plástico, metal o metalmadera", acara Jiménez. El experto asegura que este tipo de viviendas tienen una problemática relevante: "Muchas de ellas no cumplen completamente con el Código Técnico de Edificación". Esto significa que muchas de ellas no siempre obtienen las distintas licencias necesarias para poder vivir en ellas. Son frecuentes en terrenos rústicos donde no se puede edificar.

Tanto las casas móviles como las prefabricadas se pueden adquirir incluso desde plataformas de venta online como Amazon y desde precios suelo muy reducidos. Aun así, una ventaja de las viviendas modulares es la posibilidad de financiarlas o la solicitud de préstamos bancarios para su construcción.

Precio "competitivo" de mercado

"Nosotros estamos vendiendo en torno a 1.800 o 1.900 €/m2, por lo que una casa de 100 metros cuadrados va a salir en torno a unos 180 o 190.000 euros", explica el jefe de proyecto. Aunque ellos no suelen ponen el terreno, es el cliente quien debe ostentarlo previamente y los precios varían en función de las características del suelo y los complementos de la vivienda.

"Si se compara una construcción de ladrillo con una nuestra, nuestras construcciones tienen mayor calidad de acabado, tienen mayor durabilidad, es una vivienda que tiene mucha más eficiencia energética, es una vivienda que, a todos los efectos, está por encima de una vivienda tradicional. Pero, a niveles de costos de construcción, es muy similar. Estamos en precio competitivo de mercado", insiste.

Zonas de Málaga más solicitadas

Aunque Marbella es la zona más solicitada por el cliente extranjero, Jiménez asegura que la mayoría de sus llamadas son de gente "que quiere vivir en Málaga, pero no quiere pagar los precios de Málaga". Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Torremolinos, Coín y la zona del cinturón que rodea la capital es lo más demandado. "Como en Málaga no hay terrenos o hay muy poquitos y muy caros o no están en venta, pues la gente quiere vivir lo más cerca posible de lo que es el centro".

Perfil joven de comprador

"Hay muchísima gente joven que nos llama y pregunta pensando que este tipo de construcción va a costar la mitad de una casa tradicional. Y cuando ven que cuesta lo mismo, o prácticamente lo mismo, se entristecen", lamenta Jiménez

Aunque muchos se entristecen, no deja de sorprender que un perfil joven llame para informar. Para Jiménez esto tiene una explicación: "Ninguna de las casas de las que hemos hablado anteriormente se puede hipotecar. Ni una casa con estructura de madera, ni de acero, ni prefabricada, ni un container. Y la gente joven, a día de hoy, aunque cuenta con recursos, no puede pagar el cash".

Jiménez asegura que este tipo de viviendas seguramente se venderían más si el perfil del cliente español tuviera más dinero ahorrado "como sí ocurre en otras partes de Europa". Desde Modular Home explican que tratan de ayudar al comprador joven a raíz de la implantación del crédito ICO.

Ventaja: los plazos de construcción y eficiencia energética

Modular Home construye en torno a 700 al año en toda España. En la Costa del son cuentan con 65 ya habitadas y 13 en construcción. "En Málaga tenemos otra ventaja competitiva, que es el hecho de que, como se está construyendo mucho, hay muchas empresas que ya no dan abasto a nivel tradicional. Las constructoras tradicionales malagueñas están en puntos de saturación. Muchas veces dicen a los clientes que pueden construirles la casa, pero en 2027", insiste Jiménez.

Modular Home lleva 20 construyendo casas modulares por España, pero asegura que el 'boom' se dio después de pandemia y a raíz de la normativa de hacer casas con una mayor eficiencia energética. "Mucha gente empieza a preguntarnos porque tiene miedo de que una casa que construya ahora de forma tradicional en cinco o seis años tenga el problema de que no cumpla con los criterios de eficiencia energética de Europa", señala Jiménez.

"En Málaga nos está pasando algo muy parecido a zonas como Mallorca o Ibiza, donde hay problemas reales de vivienda. Hay un boom de expansión geográfica importante y como no hay suficiente vivienda o la que hay está extremadamente cara, la gente opta por hacerse una de nuestras casas. Por más de 400.000 euros que ya cuesta un adosado, la gente entiende que con ese dinero se puede construir una vivienda", concluye.