Condenado en Málaga por denunciar falsamente a dueños de un bar por problemas vecinales aludiendo que son extranjeros

Un hombre ha sido condenado en Málaga por insultar de forma constante y denunciar falsamente a los dueños de un ba que estaba debajo de su casa, debido a problemas vecinales, y lo justificaba con expresiones relativas a que eran extranjeros. Por estos hechos, se le ha impuesto la pena de un año y tres meses de cárcel.

Según se declara probado en la sentencia de la Sección Segunda de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado tenía su vivienda en un edificio de la capital en cuyo local situado inmediatamente debajo los querellantes tenían ese bar, que cuenta con una terraza.

El procesado estaba en contra de la instalación de dicho bar y de la terraza, lo que había comunicado a los denunciantes y también a los órganos de representación y gestión de la comunidad de propietarios, pero "sin obtener resultado pretendido", señala la resolución.

Insultos racistas

Ante esto, desde octubre de 2021, "ha venido profiriendo constantes expresiones insultantes contra los dueños del negocio", en presencia de clientes del local, expresiones como "vete a tu país, te voy a quitar el bar", "que nos estás robando y quitándonos el trabajo", o "sudaca de mierda" y "ladrón".

Asimismo, actuando con la intención de "dificultar" el desarrollo del negocio, el acusado en paralelo interpuso entre septiembre de 2021 y noviembre de 2022 numerosas denuncias ante distintos organismos oficiales, que dieron lugar a constantes visitas e inspecciones en presencia de los clientes.

Todo esto, señala la resolución, afectó al desarrollo ordinario de la actividad del establecimiento de restauración; aunque el Tribunal no considera probado, tras la celebración del juicio, que hubiera causado un descenso en los ingresos del negocio.

Por estos hechos, se le condena por un delito contra la integridad moral, aplicando la circunstancia que agrava la pena de discriminación referente a su nacionalidad, a su condición de inmigrante, y, además de prisión, se le impone indemnizar a las víctimas con 4.000 euros por daños morales.