Balance
Los Dólmenes, el Teatro Romano, Acinipo y los Baños Árabes suman más de 758.480 visitas
El Teatro Romano de la capital malagueña fue el enclave más visitado en la provincia durante el pasado ejercicio de los que forman parte de la Red de Espacios Culturales de Andalucía
EUROPA PRESS
El Sitio de los Dólmenes de Antequera, el Teatro Romano de la capital malagueña, el enclave arqueológico de Acinipo, en la localidad de Ronda, y los Baños Árabes de este mismo municipio malagueño, pertenecientes a la Red de Espacios Culturales de Andalucía, sumaron durante el pasado año 2025 un total de 758.482 visitantes.
El Teatro Romano de Málaga sigue siendo el enclave malagueño más visitado de los que componen esta red en la provincia, con un total de 482.648 visitantes en el citado periodo, de los que 44.161 son en enero, 44.825, en febrero; 39.843, en marzo; 35.806, en abril; 45.636, en mayo; 32.718, en junio; 33.849, en julio; 34.061, en agosto; 41.251, en septiembre; 43.849, en octubre; 49.887, en noviembre; y 36.762, en diciembre.
Le sigue el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, con 170.289 visitantes, de los que 11.453 fueron en enero; 15.119 en el mes de febrero; 15.927, en marzo; 23.107, en abril; 18.731, en mayo; 8.630 en junio; 6.050, en julio; 9.319, en agosto; 11.051, en septiembre; 20.698, en octubre; 17.532, en noviembre; y 12.672, en diciembre.
Por su parte, los Baños Árabes de Ronda fueron visitados por un total de 93.418 personas, de las que 4.663 fueron en enero, 6.197 en febrero; 6.176, en marzo; 10.470, en abril; 9.847, en mayo;6.466 en junio; 6.642, en julio; 9.300, en agosto; 8.930, en septiembre; 12.222 en octubre; 7.395, en noviembre; y 5.110 en diciembre. Asimismo, Acinipo sumó 12.127 visitantes, según los datos consultados por Europa Press.
Descenso
Cabe recordar que el Sitio de los Dólmenes de Antequera , el Teatro Romano de la capital malagueña, las mezquitas funerarias de Málaga, el enclave arqueológico de Acinipo, en la localidad malagueña de Ronda y los Baños Árabes de este mismo municipio sumaron el pasado en 2024 un total de 766.277 visitantes, 7.797 más que en 2025.
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