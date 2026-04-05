Jornada de Hogar Abierto para dar a conocer el acogimiento familiar

Fundación Hogar Abierto celebrará el sábado día 9 de mayo una jornada de convivencia de familias de acogida en Benamargosa, en la que se desarrollarán charlas y actividades con el fin de dar a conocer la realidad del acogimiento y escuchar historias de experiencia en primera persona de familias.

Así lo informó a Europa Press la fundación, al tiempo que apuntó que esta convivencia, que se celebra por segundo año consecutivo, «es una oportunidad para conocer de cerca la realidad del acogimiento y visibilizar la importancia de ofrecer un hogar a niños y niñas que lo necesitan».

Con este encuentro pretenden poner de manifiesto esta labor «tan necesaria» y seguir sensibilizando a la sociedad «sobre la necesidad de contar con más familias acogedoras en la provincia», ya que en los últimos años son varios los llamamientos realizados por la asociación en este sentido al aumentar el número de niños en acogida.

Noticias relacionadas

También se busca que los menores acogidos vean «que no son los únicos» que están viviendo ese proceso de acogimiento en familias, han indicado desde Hogar Abierto, algo que la fundación refuerza con otras actividades que tienen en marcha durante todo el año, como talleres. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón de Deportes a partir de las 9.30 horas.