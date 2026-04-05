Málaga capital, Mijas y Estepona lideran el crecimiento de población en la provincia

La Costa del Sol y el área metropolitana tiran del crecimiento poblacional. Tal y como recogen los datos del Padrón del Instituto Nacional de Estadística la provincia de Málaga sigue creciendo y suma 17.956 habitantes más que en 2024, al pasar de 1.773.136 a 1.791.092 vecinos.

El mayor incremento se registra en la capital malagueña, que pasa de 591.637 habitantes en 2024 a 599.063 en 2025, lo que supone una subida de 7.426 personas en solo un año. Tras Málaga se sitúan Mijas, con 1.802 vecinos más, y Estepona, que suma 1.208.

También destacan por su crecimiento Alhaurín de la Torre (+1.009), Marbella (+786), Coín (+765) y Benalmádena (+684). En el caso de Casares, el municipio gana 523 habitantes, mientras que Torrox suma 432 y Cártama, 399. Otros aumentos significativos se producen en Torremolinos (+396), Benahavís (+395), Antequera (+230), Rincón de la Victoria (+224) y Ronda (+220).

Despoblación

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se considera despoblación cuando un municipio cuenta con una población inferior a 3.000 habitantes. Bajo ese criterio, Málaga cuenta actualmente con 57 localidades en esa situación, en un mapa demográfico en el que predominan los pueblos del interior, con especial incidencia en la Serranía de Ronda.

Los municipios que también reducen su población figuran Genalguacil, con 45 habitantes menos, Igualeja (-41), Yunquera (-40) y Almargen (-37). También retroceden Atajate y Júzcar, con 19 habitantes menos en ambos casos; Algatocín y Cañete la Real, con 18 menos; y Alpandeire, con una pérdida de 16 vecinos.

En el lado opuesto, las caídas más leves se registran en Benaoján (-1), Alozaina (-3), Montecorto (-4) o Salares (-4). En este último caso, el municipio pasa de 198 habitantes en 2024 a 194 en 2025.

También Benadalid pierde población, al pasar de 234 a 226 vecinos, es decir, ocho menos en solo un año. El único municipio que permanece exactamente igual es Cuevas Bajas, que repite con 1.341 habitantes.

El fenómeno resulta aún más preocupante al observar lo que ocurre en los municipios con menor censo de toda la provincia. En este extremo se sitúa Atajate, el pueblo con menos vecinos de Málaga,que en 2025 quedó con solo 168 habitantes. Le siguen Salares (194), Júzcar (208), Benadalid (226) y Cartajima (234).

En los casos de Atajate y Júzcar, ambos han perdido 19 habitantes en apenas un año, ya que en 2024 contaban con 187 y 227 vecinos, respectivamente. La excepción dentro de este grupo la pone Cartajima, que lejos de bajar, pasa de 229 habitantes en 2024 a 234 en 2025, con una ganancia de cinco vecinos.

Además, de esos 57 municipios en riesgo de despoblación, 30 no alcanzan siquiera los 1.000 habitantes.

La situación de Málaga, además, destaca en el contexto andaluz. Si se compara con el resto de provincias de la comunidad, se sitúa entre las más afectadas por este fenómeno. La clasificación la encabeza Granada, con 121 municipios en riesgo de despoblación, seguida de Almería (71), Jaén (59), Málaga (57), Huelva (50), Córdoba (35), Sevilla (24) y Cádiz (11).

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Ayudas

El pasado año, la Junta de Andalucía incluiyó a un total de 422 municipios con menos de 3.000 habitantes en la lista de pueblos con problemas de despoblación a los que se aplicarán en 2026 deducciones específicas en el IRPF y tipos reducidos en impuestos vinculados a la vivienda dentro de una estrategia autonómica que busca frenar la pérdida de población en el medio rural mediante incentivos fiscales directos.