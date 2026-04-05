ANDALUCÍA
Ni Málaga ni Sevilla: esta es la provincia de Andalucía que alberga el pueblo más alto de la comunidad, a 1.500 metros y repleto de naturaleza
Este entorno se encuentra rodeado de enormes barrancos, vegetación y casas blancas engalanadas con flores
Granada no solo puede decir orgullosa que tiene uno de los monumentos más visitado de todo el país, la Alhambra, y una de las estaciones de esquí más reputadas de Europa, Sierra Nevada, sino que también alberga el pueblo más alto de Andalucía, a casi 1.500 metros de altitud.
Este enclave privilegiado situado en pleno Parque Natural de Sierra Nevada es Trevélez, un municipio granadino considerado uno de los más altos de toda España que se encuentra encajado en las laderas del Mulhacén, con su casco urbano articulado en un descenso constante hasta las orillas del río Trevélez y sus aguas cristalinas.
Unas vistas únicas desde el pueblo más alto de Andalucía
A causa de su excepcional belleza, con unas vistas únicas e inmejorables de la sierra y todo el entorno, este municipio de apenas 700 habitantes se ha convertido en uno de los más visitados y admirados de la Alpujarra granadina.
Así, miles de turistas se desplazan cada año a este rincón granadino para disfrutar de sus entrañas y su paisaje, un destino único, sobre todo, para los amantes del senderismo, la alta montaña y el turismo más tranquilo en pleno pulmón de Sierra Nevada.
Este pueblo de Granada, lleno de gastronomía, paisaje y belleza
Una naturaleza que se completa con la hermosura de su casco urbano, con tres barrios diferenciados, el alto, medio y bajo, repletos de casas blancas salpicadas de macetas y plantas, que se articulan hacia las aguas cristalinas del río, en el que es común encontrar otro de los elementos estrella del territorio, su trucha.
Porque Trevélez no es solo patrimonio, historia y paisaje, sino también una rica gastronomía en la que destacan su reconocido jamón, admirado en todo el país, sus migas alpujarreñas, sus papas a lo pobre con chorizo y morcilla y su tradicional potaje de castañas.
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