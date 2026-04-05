Políticos en Semana Santa: Golpes de campaña, cautivos o saliendo del Sepulcro

Nada más comenzar la Semana Santa, Juanma Moreno pidió una tregua. Menos política y más ocio, dijo. Tranquilidad, semanasanteo, distensión. Predicaría con el ejemplo. Al día siguiente estaba en El amor, Sevilla, donde se integra La Borriquita y salen sus hijos. El Lunes Santo le tocó Granada y el martes de nuevo Sevilla, el miércoles Málaga… Y así toda la Semana Santa. En la madrugada del jueves al viernes, en el Camarín del Abuelo en Jaén… con al menos dos envíos informativos con mebrete oficial de la Junta ese día. Estaba calculado: qué mejor precampaña que esta. De golpe de campana en golpe de campana. De campaña. Selfies, cariño de la gente, imagen moderada, baño de multitudes, de multitudes cofrades. La Semana Santa es transversal pero, digamos, lo tiene más fácil la derecha para moverse entre cirios. Ya el Viernes de Dolores hubo cuatro consejeros de parranda cofrade. Y el presidente del Parlamento. No pueden hacer campaña, pero no rechazan los micrófonos aunque sea para ponderar la primavera. Estar es ser y ser tenido en cuenta. La presencia es vital en política. Moreno, hasta en la sopa en noticiarios y periódicos, suplementos semanasanteros, redes y retransmisiones. Era el objetivo. Algún reproche le valió a Juanma Moreno este paseo cofrade. Un pequeño ejemplo: «Además de venir a Málaga a hacer un uso electoralista de nuestra Semana Santa, podría reunirse con los trabajadores en huelga de Metro Málaga», le espetó Toni Morillas, coordinadora provincial de IU. Es solo un ejemplo de las críticas que ha recibido en este su paseo triunfal por las ocho provincias. Da igual, le ha rentado. Y de qué manera.

María Jesús Montero con dirigentes socialistas en su visita a las cofradías malagueñas. | @PSOEAYTOMALAGA / @PSOEaytoMalaga

María Jesús Montero también ha tratado de dejarse ver. Más a pie de calle, también en cofradías pero a otro nivel, con mucho menos aparato mediático afín, todo hay que decirlo. El Viernes Santo estuvo en la cofradía malagueña del Sepulcro acompañada por Daniel Pérez, Josele Aguilar, Javier Salas, Rafael Granados y otros dirigentes socialistas como Mariano Ruiz, concejal llamado a quedarse -solo hasta las municipales-, «es lo que se ha hablado con él», recuerda un dirigente, con el grupo municipal si Pérez va en las listas a las autonómicas.

Mientras, unión de la izquierda. De una parte de ella. La que no obedece a Madrid ni tiene partido de referencia a nivel nacional se volverá a presentar. En la otra, Podemos se integra en Por Andalucía. Tras una consulta exprés y de chichinabo y paripé entre sus bases (se haría la voluntad de Belarra), se aprobó tal unión. Podemos aporta poco. Pero sus siglas importan. Y a ellos les importan los nombres. Tras horas y horas encallados en, eso, los nombres, se decidió, en principio, que los puestos para Podemos sean el número uno por Jaén y el dos por Sevilla y por Málaga, por detrás respectivamente de Antonio Maíllo y de Ernesto Alba. Fuentes de IU comentan con discrección que lo ideal sería que Podemos, en caso de sacar diputados, podría colaborar «más lealmente» de lo que lo han hecho esta legislatura en la que la portavoz era, se retira, Inmaculada Nieto, que ha hecho un gran trabajo.

Por lo demás, entre tronos y pasos y nazarenos, la campaña y precampaña se abre paso. Debates.

Es casi una ley física. O química: durante una campaña, un momento dado tiene que estar protagonizado por el asunto de los debates. Un partido, generalmente el débil o no favorito, lo pide. Lo exige. Se hace el valiente, acusa al grande, o favorito, de no querer confrontar. El grande se resiste. Hace unos días pareciera que ese momento se adelantó y se produjo en precampaña. Canal Sur es el sitio idóneo y natural. TVE por su parte ya ha ofrecido dos asaltos: un cara a cara entre Moreno y Montero y un debate con todos los cabeza de lista. Éste, a cinco, se celebrará seguramente. Veremos. Otras televisiones también entrarán en liza. Elegir al moderador es casi una asignatura de Ciencias Políticas. Y el sitio y el canal. Debería haber debate y el que en teoría más tiene que perder es el presidente de la Junta, como favorito que es. Un debate en el que PSOE y dos representantes de izquierdas no se tocarían, Vox proporcionaría dentelladas al PP y María Jesús Montero trataría de atraerse todo el foco y presentarse como opción útil frente al PP. Atentos.