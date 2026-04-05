El PP reprocha al Gobierno un aumento del 94% en la recaudación de impuestos en siete años en Málaga

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue acumulando récords" de recaudación tributaria, con un incremento entre 2019 y 2025 de casi el 94% y, sin embargo, "continúa sin responder con inversiones a las necesidades acumuladas en la provincia de Málaga".

Así, ha explicado que los datos de la Agencia Tributaria reflejan que de 3.284 millones de euros recaudados en impuestos por el Gobierno de España en el año 2019 se ha pasado a 6.358 millones de euros el pasado ejercicio, duplicándose prácticamente en estos siete años.

"La ciudadanía malagueña sigue viendo cómo se vacían sus bolsillos, pagando cada vez más impuestos, mientras nuestra provincia recibe menos de lo que le corresponde, con déficits en movilidad, seguridad, infraestructuras hídricas, entre otras, que el Ejecutivo no atiende", ha lamentado la dirigente 'popular' malagueña.

En este sentido, ha señalado que este fuerte incremento recaudatorio contrasta con la ausencia de mejoras en servicios e infraestructuras clave. "La ciudadanía y el tejido productivo aportan más que nunca a las arcas públicas, pero no perciben un retorno equivalente en forma de inversiones", ha subrayado.

Asimismo, la formación política ha explicado que en 2025, Málaga fue la octava provincia de España en contribución a las arcas del Estado. Esta tendencia se mantiene en los dos primeros meses de este año, con un aumento del 9,4%, hasta 1.204 millones de euros frente a los 1.100 millones de enero y febrero de 2025.

La portavoz provincial del PP ha insistido en que los ciudadanos perciben mes a mes incrementos de recaudación tributaria "que no revierten en mejoras de servicios públicos que están abandonados por el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez". En este punto, ha indicado que la exministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "ha salido del Ejecutivo con un récord de recaudación tributaria en Andalucía y en Málaga bajo el brazo".

A su juicio, el impuesto que más recaudó el pasado ejercicio en la provincia fue el IRPF, con 2.675 millones en 2025, un 17,8% más que el año anterior, por encima del conjunto del país, que fue del 10,1%. Le siguieron el impuesto de Sociedades, con 1.177 millones (+14,7%) y el IVA, con 2.051 millones de euros, un 10,1% superior a 2024.

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Por último, ha lamentado la política tributaria del Gobierno de España, con casi un centenar de medidas de recaudación que han elevado impuestos y cotizaciones a niveles récord y que generan una "voraz" presión fiscal.