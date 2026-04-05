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Accidente

Tres heridos tras chocar dos vehículos en la A-374 en Ronda

El suceso, causado por una colisión frontal, ha sido registrado a las 00.45 horas de este sábado en el kilómetro 27

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) SOCIEDAD EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) SOCIEDAD EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA / EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

La Opinión

MALAGA

Tres personas han resultado heridas en un accidente que tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera A-374 en Ronda. El suceso, causado por una colisión frontal entre dos turismos, ha sido registrado a las 00.45 horas de este sábado.

Una persona quedó atrapada

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía una persona se quedó atrapada.

Además, tal y como ha concretado el servicio, hasta el lugar acudieron servicios sanitarios, Guardia Civil y Bomberos.

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Tres hospitalizados

Los heridos, una mujer de 64 años, otra de 45 y un hombre de 61, han sido evacuados al hospital de la localidad.

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