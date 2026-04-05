Tres heridos tras chocar dos vehículos en la A-374 en Ronda

Tres personas han resultado heridas en un accidente que tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera A-374 en Ronda. El suceso, causado por una colisión frontal entre dos turismos, ha sido registrado a las 00.45 horas de este sábado.

Una persona quedó atrapada

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía una persona se quedó atrapada.

Además, tal y como ha concretado el servicio, hasta el lugar acudieron servicios sanitarios, Guardia Civil y Bomberos.

Tres hospitalizados

Los heridos, una mujer de 64 años, otra de 45 y un hombre de 61, han sido evacuados al hospital de la localidad.