Accidente
Tres heridos tras chocar dos vehículos en la A-374 en Ronda
El suceso, causado por una colisión frontal, ha sido registrado a las 00.45 horas de este sábado en el kilómetro 27
MALAGA
Tres personas han resultado heridas en un accidente que tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera A-374 en Ronda. El suceso, causado por una colisión frontal entre dos turismos, ha sido registrado a las 00.45 horas de este sábado.
Una persona quedó atrapada
Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía una persona se quedó atrapada.
Además, tal y como ha concretado el servicio, hasta el lugar acudieron servicios sanitarios, Guardia Civil y Bomberos.
Tres hospitalizados
Los heridos, una mujer de 64 años, otra de 45 y un hombre de 61, han sido evacuados al hospital de la localidad.
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