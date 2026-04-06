El 112 gestionó más de 5.200 incidencias en Málaga durante la Semana Santa

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha coordinado un total de 5.209 incidencias en Málaga durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15.00 horas del día 27 de marzo (Viernes de Dolores) hasta las 00.00 horas de este Lunes de Pascua. Este volumen representa un incremento del 11,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 4.663 emergencias en la provincia malagueña, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Las asistencias sanitarias (2.415) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (1.122) han constituido los principales motivos de activación del servicio. Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (430), accidentes de circulación (331), situaciones vinculadas al bienestar animal (200) e incendios (185. En menor medida se han coordinado también rescates y salvamentos (100), anomalías en servicios básicos (81) y solicitudes de servicios sociales (68), entre otras cuestiones.

El Domingo de Resurrección se configura como la jornada de mayor demanda del servicio en Málaga con un total de 605 incidencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron también el Sábado Santo (591), Domingo de Ramos (585), Viernes Santo (567) y Sábado de Pasión (con 556).

Las emergencias coordinadas en Málaga suponen el 21,77 por ciento de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 23.924. Desde el punto de vista territorial, Málaga se sitúa en segundo lugar, solo precedida por Sevilla donde se ha coordinado el mayor volumen de emergencias (5.745).

Le siguen Cádiz (3.100), Granada (2.955), Almería (1997), Córdoba (1.791), Jaén (1.579) y Huelva (1.548). En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad malagueña es de las que ha tenido una Semana Santa con más avisos atendidos, un total de 1.862. La ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias, seguida por la de Granada (900), la de Córdoba (877), Almería (496), Huelva (473), Jaén (306) y Cádiz (281).

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Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 20.00 y las 21.00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19.00 y las 20.00 horas con una media de 170 avisos.