Casi 2.000 malagueños participan en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP

Un total de 1.973 personas se examinarán a partir de hoy y hasta el 30 de abril en la provincia de Málaga de las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado medio y grado superior. Estas pruebas están destinadas quienes desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario. Una vez superadas las pruebas, podrán solicitar su admisión en un grado medio o superior, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursarlos.

En la provincia de Málaga, las pruebas se realizarán en 11 centros y habrá 11 comisiones evaluadoras. El número de inscritos a la prueba de acceso a grado medio es de 1.103. Por su parte, 870 personas efectuarán la prueba para grado superior.

Los 11 centros de la provincia seleccionados como sedes de estos exámenes son el IES Guadalpín, en Marbella; el IES Al-Baytar Arroyo de la Miel, en Benalmádena; el IES Los Colegiales, en Antequera; el IES Playamar, en Torremolinos, y los institutos Número 1 Universidad Laboral, Ben Gabirol, Mayorazgo, Santa Bárbara, La Rosaleda y Mare Nostrum, en Málaga capital. También será sede el Instituto Provincial de Educación Permanente de Málaga.

Andalucía

En el conjunto de Andalucía serán 8.227 las personas que realizarán estas pruebas: 4.342 para grado medio y 3.885 las de grado superior. Por provincias, Sevilla y Málaga cuentan con mayor número de inscritos, 2.008 y 1.973 respectivamente. Le siguen Cádiz (1.161), Almería (748), Granada (685), Córdoba (667), Huelva (544) y Jaén (441).

Los exámenes se llevarán a cabo en 46 centros de Andalucía, donde se han constituido un total de 47 comisiones evaluadoras.

Las pruebas de acceso, tanto para grado medio como para grado superior, se organizan en torno a tres competencias básicas. La primera es la competencia comunicativa en lengua castellana, que incluye cuatro ejercicios: expresión oral, mediante una entrevista personal; expresión escrita, a través del desarrollo de una pregunta sobre una temática propuesta; y comprensión oral y comprensión escrita, evaluadas mediante pruebas tipo test. En el caso de la comprensión oral, los aspirantes deberán utilizar auriculares durante la realización del ejercicio.

La segunda, competencia matemática, se estructura en tres ejercicios tipo test vinculados a números y cálculo, formas y medidas y gráficos y estadísticas. Por último, la competencia digital consta de cinco pruebas, también tipo test: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de problemas.

Los aspirantes al grado superior podrán presentarse, además, a una parte específica opcional que dará prioridad en el acceso a los ciclos formativos de FP sostenidos con fondos públicos en Andalucía.

Esta parte específica incluye un ejercicio de competencia clave plurilingüe (inglés) con tres opciones: competencia clave emprendedora, en tecnología e ingeniería y en ciencias. Cada participante podrá elegir examinarse de una o varias opciones, según la familia profesional del ciclo formativo al que desee acceder.

La prueba se considerará superada siempre que la calificación de todas las competencias básicas que la componen sea igual o superior a cinco puntos. Las notas provisionales se publicarán el 4 de mayo. Habrá un período de reclamaciones del 5 al 7 de mayo, y las calificaciones definitivas se conocerán el 11 de mayo.

El contenido de las pruebas, el tipo de preguntas y los modelos de los ejercicios se pueden consultar en la web https://lajunta.es/6drhq.