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Elecciones andaluzas

Abascal participa este jueves en Málaga en la presentación de los ocho cabezas de lista de Vox a las elecciones autonómicas

Previamente, se celebrará una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité de Acción Política y de los portavoces nacionales y regionales del partido

Manuel Gavira y Santiago Abascal

Manuel Gavira y Santiago Abascal / VOX

EP

Sevilla

El presidente del Vox, Santiago Abascal, participará este jueves 9 de abril, en Málaga, en la presentación de los ocho cabezas de lista del partido por las provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según ha informado Vox este lunes, a las 12.15 horas del jueves 9, se celebrará una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité de Acción Política y de los portavoces nacionales y regionales del partido, en el Parador de Málaga. Previamente, a las 12.00 horas, se producirá la foto de familia.

Por la tarde, a las 19.30 horas, se desarrollará el acto de presentación de los cabezas de lista por las ocho provincias andaluzas, en la plaza de Mateo Luzón de Málaga.

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Santiago Abascal intervendrá en el acto junto a Manuel Gavira, diputado por Cádiz en esta última legislatura del Parlamento andaluz, que el pasado 26 de marzo fue elegido como candidato de Vox a la Presidencia de la Junta por el Comité Ejecutivo Nacional.

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