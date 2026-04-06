Elecciones andaluzas
Abascal participa este jueves en Málaga en la presentación de los ocho cabezas de lista de Vox a las elecciones autonómicas
Previamente, se celebrará una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité de Acción Política y de los portavoces nacionales y regionales del partido
EP
El presidente del Vox, Santiago Abascal, participará este jueves 9 de abril, en Málaga, en la presentación de los ocho cabezas de lista del partido por las provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.
Según ha informado Vox este lunes, a las 12.15 horas del jueves 9, se celebrará una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité de Acción Política y de los portavoces nacionales y regionales del partido, en el Parador de Málaga. Previamente, a las 12.00 horas, se producirá la foto de familia.
Por la tarde, a las 19.30 horas, se desarrollará el acto de presentación de los cabezas de lista por las ocho provincias andaluzas, en la plaza de Mateo Luzón de Málaga.
Santiago Abascal intervendrá en el acto junto a Manuel Gavira, diputado por Cádiz en esta última legislatura del Parlamento andaluz, que el pasado 26 de marzo fue elegido como candidato de Vox a la Presidencia de la Junta por el Comité Ejecutivo Nacional.
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