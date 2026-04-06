Adiós al buen tiempo: la Aemet pronostica la vuelta de la lluvia y la calima a Málaga

La Semana Santa de Málaga de 2026 se recordará como una de las mejores, en cuanto a tiempo se refiere. La provincia ha gozado de temperaturas primaverales durante toda la semana.

Pero, el buen tiempo parece que no durará mucho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica la vuelta de las lluvias a Málaga, que dirán adiós al buen tiempo de estos días.

La culpable será una borrasca que circulará al oeste de la Península, que dejará lluvias en la mitad occidental peninsular. Frente que, desde su posición, favorecerá la llegada de polvo en suspensión, por lo que las precipitaciones vendrán acompañados de calima.

¿Cuándo lloverá?

La Agencia informa de que la semana estará marcada por "la inestabilidad y los altibajos diarios en el comportamiento térmico".

La situación de inestabilidad comenzará este martes, "debido a la afectación de una baja fría aislada que se situará al suroeste peninsular", tal y como avanza la Aemet.

Inestabilidad que se traduce en lluvias para la provincia, donde se esperan que llueva durante el martes y el miércoles, al 85% de probabilidad.

El jueves volverá el sol, sin embargo el cielo tardará poco en volver a nublarse. El viernes se esperan lluvias de nuevo, al igual que el sábado y domingo con probabilidad del 100%.

Por ahora se esperan que sean precipitaciones débiles y moderadas, por lo que la Aemet no ha activado ningún aviso.

Esta situación se extiende a distintos puntos de la provincia, como Antequera, Axarquía y Coín donde se esperan lluvias durante toda la semana, con tormentas el miércoles. En el entorno de Ronda también habrá precipitaciones, donde el cambio de tiempo se dejará notar con mínimas de hasta 9 grados.

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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá un descenso térmico, aunque en la Costa del Sol se escapa de esa bajada. Aquí, las mínimas rondarán los 14 y 17 grados algunos días, con máximas en torno a los 20ºC.