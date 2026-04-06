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Los alcaldes y alcaldesas del PP de Málaga serán los coordinadores de campaña en los municipios

Los populares aseguran que su estrategia política se basará en el uso del "diálogo permanente" con la sociedad civil y la "escucha activa"

Los alcaldes y alcaldesas del PP serán los coordinadores de campaña en los municipios

Los alcaldes y alcaldesas del PP serán los coordinadores de campaña en los municipios / L.O

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El Partido Popular llevará a cabo una campaña local para ganar los comicios del 17 de mayo. Así lo ha confirmado esta mañana la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, en la reunión del comité de campaña, donde ha indicado que los alcaldes y alcaldesas del PP en la provincia serán los coordinadores de campaña en los municipios que gobiernan.

Navarro ha alabado la gestión de Moreno y ha revelado cuál será el motor de su campaña electoral: la "vía andaluza". "Nosotros vamos a seguir aplicando eso que nos ha enseñado nuestro presidente de la Junta de Andalucía y que ejercita todos los días, que se llama Vía Andaluza". Navarro ha explicado que el concepto se basa en "el diálogo permanente" con la sociedad civil y "la recogida de propuestas procedentes de esa escucha activa y la utilización de los micrófonos para dar soluciones a cada uno de los problemas, de los retos y desafíos que tiene esta provincia y que tiene Andalucía".

A respuesta de un periodista, Navarro ha aclarado que, por defecto, en los municipios que no gobierna el PP, serán los portavoces del partido los encargados de llevar las riendas de la campaña. "En estas elecciones, las plazas donde el Partido Popular y también el Partido Socialista se la juegan son los municipios más importantes y con más población. Y tengo que decirles que en todos gobierna el Partido Popular. De ahí la importancia esa figura del coordinador de campaña en la persona de ese alcalde o esa alcaldesa", ha recalcado.

Noticias relacionadas y más

Los populares han afeado al partido socialista la que denominan una "campaña de odio" y han criticado a su rival electoral, María Jesús Montero, por considerar que se presenta a los comicios con "las manos vacías" y "cero intenciones de hacer de Málaga una provincia líder y pujante".

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