La antigua venta de Málaga con 500 años de historia y los mejores platos tradicionales en la que estuvo Cervantes: "Cuidan cada detalle"

La mejor comida tradicional en una antigua venta de postas con 500 años de historia en la que incluso estuvo Miguel de Cervantes. Así es el restaurante hospedería Cortijo San Antonio, situado a apenas media hora de Málaga capital, en Casarabonela, un espacio declarado Establecimiento Singular por la Diputación de Málaga cuya calidad gastronómica le ha hecho estar en la lista de 'Recomendados' de la Guía Repsol.

Tal y como explica el propio cortijo, sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando el edificio albergaba una antigua venta de postas situada en la ruta que cubría los trayectos entre Málaga, Ronda y Sevilla. Su privilegiada ubicación hizo que este fuera el lugar de reposo "favorito de los bandoleros legendarios".

Miguel de Cervantes y el legado histórico del Cortijo San Antonio

"Uno de sus huéspedes favoritos fue un tal Miguel de Cervantes cuando ejercía como recaudador de impuestos a finales del siglo XVI", asegura el negocio, que sufrió importantes reformas en el siglo XIX, pero que mantiene su valor histórico y arquitectónico, así como la estética interior de la época.

Cortijo San Antonio, el restaurante de Málaga con 500 años de historia en el que estuvo Miguel de Cervantes / Diputación de Málaga

Situada en una parcela a orillas del arroyo de las Cañas, este establecimiento tiene la estructura típica de los cortijos andaluces, con paredes blancas encaladas, tejas en el exterior, madera y un gran patio interior de más de 300 metros cuadrados, en el que se llevan a cabo celebraciones como bodas, bautizos o eventos de hasta 300 personas.

Un espacio andaluz con "cocina honesta"

Además, dispone de un gran salón con una enorme chimenea y, junto a ella, una bodega, a la que se suma, entre otras estancias, un salón privado en lo que era la antigua cocina.

"En Cortijo San Antonio unimos tradición y entorno para ofrecer una experiencia que va más allá del plato. Apostamos por una cocina honesta, hecha con producto local, servida en un lugar donde el tiempo se vive con calma y sabor", señalan desde este establecimiento.

El restaurante y hotel que apuesta por la gastronomía autóctona

Fue en 2001 cuando se inauguró su restaurante, basado en la gastronomía autóctona, mientras que el hotel abrió sus puertas en 2005 con 15 habitaciones, todas exteriores y en las que la madera es la protagonista.

Pero si un aspecto de este entorno destaca sobre los demás es su cuidada cocina, que le ha valido para ser incluido en la lista de 'Recomendados' de la Guía Repsol, que asegura sobre Cortijo San Antonio: "Imponente cortijo andaluz a orillas del arroyo de las Cañas donde saborear platos ligados a la gastronomía local".

Carnes a la brasa y platos ligados al producto local

Tal y como señala la guía, entre su amplia carta destacan sus carnes a la brasa, con el chivo lechal y la pata de cochinillo lechal como opciones principales, además de tapas y raciones de "productos de la zona para compartir sin florituras innecesarias".

"Buena atención y amable servicio en un ambiente acogedor que incluye chimenea de leña en invierno y un amplio patio para la temporada de sol", añade sobre este negocio que aún mantiene la entrada de carruajes al abrevadero y el patio de caballeriza.

La experiencia de los clientes en este restaurante, "de 10"

Una opinión positiva que comparten los propios comensales, que aseguran a través de las reseñas del restaurante: "Hoy hace seis meses que celebramos nuestra boda aquí y no tenemos palabras suficientes para agradecer todo lo que vivimos ese día. Todo salió absolutamente perfecto".

"Cuidaron muy bien cada detalle, los camareros muy amables y atentos", recalca otro usuario. A lo que añade otro: "Tanto la calidad de la comida como el tiempo de espera entre plato y plato fue de 10". "La comida es espectacular", se puede leer entre las reseñas, que destacan, además, el "entorno natural precioso, fácil de acceder y aparcar".

Horarios y ubicación de este restaurante histórico de Málaga

Un negocio situado en la carretera Málaga-Campillos que abre los lunes, jueves y domingos de 12.00 a 17.00 horas, miércoles de 8.00 a 17.00 horas, y viernes y sábados de 12.00 a 22.00 horas. Los martes, por su parte, este negocio permanece cerrado.

"Aquí no solo vienes a comer, vienes a disfrutar del campo, del silencio y de una cocina que respeta el origen de cada ingrediente. Cuidamos cada detalle para que vivas una experiencia auténtica, cercana y llena de tradición", recalcan desde este lugar con cinco siglos de historia y la mejor gastronomía de la zona.