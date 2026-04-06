Vecinos
El Ayuntamiento niega que vaya a hacer reformas en el Parque del Oeste
Urbanismo responde a los vecinos, que pedían la participación ciudadana y anunciaron una concentración este sábado, que se trató de un estudio previo encargado por la GMU en 2023 "que no tuvo continuidad"
No habrá ninguna "actuación de transformación del Parque del Oeste". Este es el principal mensaje transmitido este lunes por la Gerencia Municipal de Urbanismo en una nota de prensa.
El mensaje se produce tras la información de La Opinión el pasado Viernes Santo, de una campaña de recogida de firmas por parte del Movimiento Vecinal del Parque del Oeste en change.org, en la que exigían la participación ciudadana, así como del anuncio de una concentración de protesta para este sábado 11.
En la nota de prensa el Consistorio "desmiente (...) que vaya a ejecutar alguna actuación de transformación integral de este espacio". La Gerencia Municipal de Urbanismo detalla que, el proyecto criticado por este colectivo del Parque del Oeste, fue un estudio previo encargado por la GMU al arquitecto Eduardo Rojas, autor de la reforma anterior del mismo espacio, en 2025, "que planteó una actuación paisajística, social y cultural".
Como subraya la nota, "aquellos trabajos no tuvieron continuidad y no se han incluido en presupuestos anteriores. Por tanto, no está previsto desarrollar dicho proyecto ni licitar la obra".
Como informó La Opinión, el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste se había organizado para pedir "la participación ciudadana real y previa ante cualquier actuación en el parque".
La nueva sede y los aparcamientos
En concreto, y como detalló este diario, entre las propuestas del estudio previo que habían alertado a los vecinos se encontraba el proyecto de unas nuevas oficinas de Limposam dentro del parque, con lo que ocuparían "2.500 m2 de zonas verdes, hoy de libre acceso vecinal", criticaban los vecinos.
Además, también había levantado críticas la construcción de aparcamientos para Limposan, lo que implicaría reducir la superficie deportiva "en un 30 por ciento", aparte de introducir "circulación de coches a motor en un espacio que hoy es completamente peatonal".
El Movimiento Vecinal del Parque del Oeste nació en el otoño de 2024 para oponerse al cierre parcial de la zona verde por la celebración del Festival de las Linternas
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