Un proyecto de la UMA impulsa la IA para mejorar la comprensión lectora en los colegios de Málaga

La comprensión lectora es uno de los retos del sistema educativo y la inteligencia artificial también puede ayudar en este ámbito. Un colegio malagueño está llevando a cabo un proyecto piloto de investigadores de la Universidad de Málaga para conseguir que el alumnado desarrolle el hábito lector. Los primeros resultados ya son palpables.

Una historia única creada con ayuda de la inteligencia artificial es el punto de partida de esta innovadora propuesta didáctica.

Sergio Ruiz Viruel, maestro de Primaria en el CEIP García Lorca de Málaga y miembro del grupo de investigación Innoeduca de la UMA, está realizando este proyecto con sus alumnos de primero.

«Lo que buscamos con este ABH (Aprendizaje Basado en Historias) es fomentar la lectura, el uso de la biblioteca, que vean en los libros y la lectura un tiempo de ocio, de disfrute y pasión por conectar con otros mundos», explica.

La motivación, la clave

Las lecturas obligatorias tradicionales no motivan en muchas ocasiones a los menores, no les enganchan para que se conviertan en lectores fuera del cole.

Por eso, el Aprendizaje Basado en Historias «lo que pretende es que el alumnado se conecte emocionalmente con las historias, que se motivo y esto haga que le guste leer», argumenta Enrique Sánchez, profesor de Tecnología Educativa de la UMA y miembro de Innoeduca.

Alumnos del CEIP García Lorca de Málaga durante el proyecto con IA sobre la lectura. / La Opinión

La Consejería de Desarrollo Educativo apuesta por esta filosofía de aprendizaje, apunta este investigador, que recuerda que incluso hay unas instrucciones específicas que la Junta lanzó en 2023.

Las instrucciones recogen que los alumnos de Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) tendrán un tiempo no inferior a 30 minutos diarios de lectura planificada. Un total de 2,5 horas semanales de lectura obligatoria con carácter transversal en las materias a concretar por el centro docente.

Son las conocidas como las de ‘los 30 minutos de lectura obligatoria al día’, pero en la práctica suponen mucho más como esta propuesta que se está haciendo en el colegio García Lorca.

La metodología del Aprendizaje Basado en Historias ya lleva varios años aplicándose, pero la novedad ahora es la incorporación de la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT.

Una historia única y original

En lugar de partir de un libro ya existente, los 19 alumnos de la clase de Sergio Ruiz en el CEIP García Lorca de Málaga han creado su propia historia con la ayuda de la IA: «En una asamblea les conté que íbamos a crear una historia única y empezamos a hablar de los personajes, los escenarios y de lo que querían que ocurriese».

El docente Sergio Ruiz Viruel, en su clase del colegio García Lorca de Málaga. / La Opinión

Es la fase del proyecto que los investigadores denominan de ‘vinculación emocional’.

«Se motivan desde el principio porque están creando una historia. Les encanta», explica el docente.

Como cuentan los propios alumnos, tras introducir en la IA todas sus ideas, debatidas en grupo y mediante fichas con los elementos (personajes, escenarios y sucesos de la historia), salieron «miles de historias» y eligieron una.

Un relato llamado ‘El jardín mágico de la Luna y las cataratas de purpurina’ es el que han trabajado estos escolares, con una metodología que tiene otras cuatro fases.

Un proyecto de la UMA impulsa la IA para mejorar la comprensión lectora en los colegios de Málaga / L.O

La lectura acompañada y dramatizada del texto también entusiasmó a los alumnos: «No queremos que se quede sólo en leer, sino también vivirlo, vivenciarlo», explica Sergio Ruiz.

Cambios pero no una «ruptura total»

En los siguientes días estos escolares de 6 y 7 años, que ya están familiarizados con la IA a través de otros proyectos, realizaron ejercicios de comprensión lectora con elementos interactivos y digitales.

Esta parte sería la más tradicional cuando se lee un libro y se realizan ejercicios sobre la lectura, aunque con dispositivos digitales.

«Hemos aprendido que si queremos hacer cambios en los colegios no podemos llegar con una revolución total, con una ruptura», explica el profesor de la UMA Enrique Sánchez. Además, los docentes deben estar formados de forma adecuada.

Igualmente importante es que estos proyectos cuenten con el apoyo del equipo directivo de los centros. En este caso, Sergio Ruiz cuenta con el respaldo de Santiago Ortiz Murillo, director del CEIP García Lorca, y Elena Nogués Herrero, jefa de Estudios.

Impulsar las bibliotecas

Los investigadores también son conscientes de los recelos que causa que la lectura sea sólo en digital y, por eso, la siguiente fase impulsa a leer en formato físico y explorar la biblioteca.

«Los alumnos hacen una misión en la biblioteca, que puede ser buscar títulos relacionados con su historia. La idea es que luego lean el libro que han cogido», destaca el docente.

Las instrucciones de la Junta sobre la comprensión lectora indican, precisamente, que hay que fomentar la lectura en las bibliotecas.

«Queremos hacerlo todo en el marco del sistema pero aportando soluciones, en este caso la IA, que nos permite personalizar la historia que leen», subrayan.

La última fase de este proyecto piloto es la de la creatividad, «la gran olvidada del sistema educativo». En el quinto día, los alumnos crean nuevas historias enlazando con los personajes de la primera o imaginan finales alternativos.

"Nuestro papel es fundamental para guiar esa historia que vamos a crear y para fomentar el uso responsable de la IA" Sergio Ruiz Viruel — Maestro de Primaria en el CEIP García Lorca de Málaga

Esta es la primera vez que esta metodología se prueba en un centro escolar malagueño. Pero el objetivo es, cuando se vean los resultados y se perfile el método, llevarlo a más colegios.

La IA sólo como herramienta

La inteligencia artificial es la herramienta que impulsa este método pero en ningún momento sustituye al docente.

«La didáctica, la pedagogía, nunca va a desaparecer. Nuestro papel es fundamental para guiar esa historia que vamos a crear y para fomentar el uso responsable de la IA y de los dispositivos tecnológicos», defiende Sergio Ruiz.

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Además, añade que la IA permite atender mejor a la diversidad en el aula: «Esta historia nos la ha dado en formato escrito pero también en audio y podcast. Si tuviese un alumno invidente, sería accesible para él».