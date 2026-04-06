Aehcos cifra la ocupación en la Costa del Sol en un 82% esta Semana Santa, por encima de 2025

La Semana Santa de Málaga estaba marcada por la incertidumbre ante la falta de conexión directa por AVE. Esto provocó, durante semanas, una oleada de críticas al Gobierno y advertencias sobre supuestas pérdidas millonarias por parte del sector; mientras que el Ejecutivo denunciaba los datos falsos aportados por la Junta de Andalucía.

Una vez terminada, los empresarios del sector hotelero y hostelero indican que pese a la falta de AVE, la Semana Santa de Málaga ha sido "muy positiva".

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha presentado el balance de ocupación hotelera correspondiente a la Semana Santa de 2026, destacando un comportamiento positivo del destino, con niveles de ocupación elevados gracias a la buena climatología y, pese a la desconexión ferroviaria, el impulso del turismo internacional ha favorecido el balance de la semana.

Durante la Semana Santa (27 de marzo al 6 de abril), la ocupación media en la Costa del Sol alcanzó el 82,85%, superando ligeramente las previsiones iniciales y confirmando la fortaleza del destino en uno de los periodos clave del calendario turístico. Respecto a 2025, los datos se han incrementado en 2,67 puntos porcentuales frente a la Semana Santa de 2025 (80,18%).

En los días considerados como clave en la Semana Santa (del 2 al 6 de abril), la ocupación se situó en el 85,26%, reflejando una alta demanda concentrada especialmente en los principales días festivos, con un incremento de 2,04 puntos porcentuales respecto a 2025 (83,22%).

Los destinos con mayor ocupación

Entre las distintas zonas analizadas, los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena, con un 90,30%; seguido de la Costa Oriental – Axarquía, que alcanzó un 86,67%; Torremolinos, con un 85,85%; Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria, que ha alcanzado un 84,51% de ocupación. Todos ellos, destinos con alta demanda internacional.

Uno de los aspectos más destacados de esta Semana Santa ha sido el peso del turismo internacional (77,95%), que ha superado al turismo nacional (22,05%), que ha mostrado un comportamiento más contenido condicionado por factores externos, entre ellos, la situación de la conectividad ferroviaria, que ha reducido la capacidad de desplazamiento hacia el destino en fechas clave.

En marzo de 2026, la ocupación hotelera media fue del 78,07%, evidenciando un buen desempeño previo a las festividades. Comparado con años anteriores, el destino mantiene una tendencia positiva, cinco puntos por encima que en el mismo periodo de 2025, reforzada por la diversidad de oferta hotelera y la presencia de turistas internacionales, que ha compensado el descenso de la demanda nacional.

Desde AEHCOS, se valora muy positivamente el comportamiento de la demanda de última hora, que ha ayudado a revertir las estimaciones "Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados. La combinación de demanda nacional e internacional ha permitido, además, mantener niveles satisfactorios. Estamos muy pendientes de cómo evolucionará el mercado nacional durante el mes de abril y meses siguientes”, afirma José Luque, presidente de AEHCOS.

Con la temporada de primavera y verano a la vista, AEHCOS se mantiene prudente y pendiente de la evolución del mercado nacional, destacando la importancia de continuar mejorando la conectividad y recuperar cuanto antes la conexión de Alta Velocidad.