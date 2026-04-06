Dani García, chef malagueño: "Los mejores macarrones se hacen con estos tres tipos de queso"

El chef marbellí Dani García no solo ofrece en sus restaurantes verdaderas joyas gastronómicas que le han hecho merecedor de dos estrellas Michelin, sino que, además, aprovecha el alcance de sus redes sociales y su canal 'Como Dani' para ofrecer sus mejores recetas a la ciudadanía para que puedan hacer en casa sus platos, como los macarrones con queso "más brutales", para los que son necesarios tres tipos de queso distintos.

"Te enseño a preparar mi receta de Mac and Cheese más brutal: cremosos por dentro y crujientes por fuera, con un gratinado perfecto", ha señalado el afamado cocinero sobre esta receta "fácil y llena de sabor" que asegura que se convertirá en una de las comidas favoritas de sus seguidores durante este 2026.

Cómo preparar la base de bechamel paso a paso, según Dani García

Para comenzar con esta "pasta americana con mucho, mucho queso" es necesario empezar creando la bechamel, añadiendo en una olla 75 gramos de mantequilla y removiéndola en el fuego hasta que se derrita.

Una vez que se ha conseguido este paso, será el momento de añadir 55 gramos de harina y remover constantemente hasta que la mezcla se integre perfectamente: "Es súper importante cocinar bien la harina con la mantequilla para que no sepa crudo".

El momento de añadir la leche y cocer la pasta

Tras conseguir esta 'roux' que mezcla mantequilla y harina, el siguiente paso será añadir 600 mililitros de leche entera a la mezcla y, de nuevo, remover hasta integrarlo todo.

De forma paralela, habrá que poner agua a hervir para la cocción de 250 gramos de pasta corta, que se recomienda que sea tipo coquillette, un tipo de pasta pequeña y hueca con forma curva perfecto para este plato.

Los quesos que dan el sabor más cremoso a la receta

Mientras se va cociendo la pasta, hay que volver a la mezcla que se ha creado de mantequilla, harina y leche, a la que habrá que añadir dos de los quesos centrales de esta receta: gouda y emmental, de los que habrá que utilizar 300 gramos de cada uno rallado.

Con estos dos nuevos elementos añadidos, es momento de continuar removiendo hasta conformar una salsa cremosa. Y para culminar, será necesario añadir una cucharada de mostaza de Dijon, y sal y pimienta al gusto.

Cómo integrar la pasta y preparar el gratinado

Una vez que la pasta ya se ha cocinado, hay que añadirla directamente a la salsa y remover para que se impregnen con la bechamel.

"Y para gratinar, algo que seguramente no esperabas, buscando sobre todo un mayor crujiente", ha señalado el cocinero, que ha asegurado que para esto es necesario mezclar de forma independiente 120 gramos el tercer tipo de queso, parmesano, además de 120 gramos de panko, 50 gramos de mantequilla fundida y una cucharada de pimentón dulce.

El truco final de Dani García para un acabado crujiente

"Añado por encima esta mezcla y ahora, ha llegado el momento de hacer este gratinado tan sumamente crujiente y diferente", ha añadido el cocinero sobre el siguiente paso a realizar: meter en una bandeja los macarrones con la mezcla para gratinar en su parte superior y ponerlo a calentar con un horno.

Para realizar este paso de la mejor manera posible, Dani García ha mostrado su "truco clave": "Utilizar la función supergrill para conseguir ese acabado dorado y crujiente".

"Si te gusta la pasta con queso, esta versión te va a flipar", ha añadido el cocinero sobre esta receta "brutal" que permite disfrutar de "los mejores mac and cheese que vas a probar".