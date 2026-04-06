La decana de los arquitectos pide reflexionar sobre el antiguo cine Lope de Vega y discoteca Bobby Logan

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que estudie «en profundidad» el futuro del antiguo cine Lope de Vega, luego sala de patinaje Rolling y discoteca Bobby Logan, en Pedregalejo.

La decana de los arquitectos informó a este diario de que la junta de gobierno del colegio analizó la semana pasada el inmueble, dentro de la operación urbanística presentada por los propietarios y admitida a trámite por la Junta de Gobierno Local el mes pasado.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara. / Francis Silva

En este sentido, planteó los pros y los contras del proyecto. Así, por un lado, indicó que el inmueble presenta inconvenientes, sobre todo «en la parte trasera», por su proximidad al arroyo de los Pilones; por lo que la propuesta de demolerlo y levantar un hotel sería la ocasión de «resolver» los problemas de la parcela.

Además, recordó que en Málaga se critica el «fachadismo», la conservación únicamente del ‘envoltorio’ de los edificios, demoliendo todo lo demás, aparte de que conservar la fachada del antiguo cine y discoteca podría ser una operación «muy costosa».

«Una seña de identidad»

Por otro lado, Susana Gómez de Lara también recordó que el futuro del inmueble-levantado en 1962 por el arquitecto Andrés Escassi y del estilo arquitectónico del relax, de los inicios de la Costa del Sol- es «un tema sensible para el barrio», puesto que los vecinos ven el antiguo Lope de Vega y Bobby Logan como «una seña de identidad».

Dirigentes vecinales de Pedregalejo, delante del antiguo cine Lope de Vega (1962) , luego Bobby Logan. / A.V.

A este respecto, hizo hincapié en que serán los vecinos de Pedregalejo los que tendrán «el impacto diario» de la operación. Por eso, abogó por estudiar «los valores artísticos y su identidad, para poner en valor esas características y la posibilidad de intentar su conservación y hacer como en los Almacenes Mérida»; es decir, respetar y adaptar el inmueble para convertirlo en hotel, como ocurrió con los famosos almacenes de calle Mármoles.

En todo caso, reconoció que si la operación ya propuesta «es legal y cumple todas las ordenanzas», saldría adelante y, por tanto, habría que apelar a la «sensibilidad del promotor y del propio Ayuntamiento de Málaga», para que el antiguo cine no desapareciera.

El antiguo cine Lope de Vega, en los años 60. / L.O.

Movimiento moderno

La reflexión de la decana del Colegio de los Arquitectos se suma a la del también arquitecto Daniel Barrera, profesor de Urbanismo en la Universidad de Sevilla, quien en La Opinión el verano pasado ya incidió en que se trata de un edificio «representativo del movimiento moderno», así como en su «valor intangible», por todos los usos que ha tenido, de ahí que pidiera su conservación.

Rosario Camacho y Mari Pepa Lara

Además, como ya informó este diario, la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, defendió los valores arquitectónicos del cine: «Es arquitectura de calidad y se debería conservar», manifestó.

Rosario Camacho, en su toma de posesión como presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, junto al presidente saliente, José Manuel Cabra de Luna. / Álex Zea

En la misma línea, la también académica de San Telmo y de Ciencias e historiadora del cine, Mari Pepa Lara, pidió al Ayuntamiento la conservación del Lope de Vega-Bobby Logan, y que se plantee una solución como los Almacenes Mérida. Para Mari Pepa Lara, la solución ideal sería dar un uso cultural al inmueble.

Asociación de Vecinos de Pedregalejo

El colectivo vecinal, por su parte, ha pedido al Consistorio que permute el edificio para que sea un «espacio de ocio y cultura» para Pedregalejo, indicó la presidenta Gema Delgado.

Los vecinos recuerdan que, gracias al consenso entre la GMU del entonces concejal de Urbanismo Juan Ramón Casero -padre de la concejala actual, Carmen Casero- y la asociación, el cine volvió a protegerse en el PGOU de 2011. Con el cambio de uso, el Ayuntamiento daría la espalda a ese acuerdo con el barrio, argumentan.