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Dos fallecidos en sendos accidentes de tráfico en Málaga y Mijas

Un hombre falleció atropellado en la autovía A-7, en Mijas, mientras que un motorista de 33 años perdió la vida tras caer en Pedregalejo, Málaga

Avenida Juan Sebastian Elcano, en Pedregalejo.

Avenida Juan Sebastian Elcano, en Pedregalejo. / A.V.

La Opinión

Dos personas han muerto durante la madrugada de este lunes en sendos accidentes de tráfico en Málaga y Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El primer siniestro se ha producido a las 00.13 horas, cuando un hombre ha resultado atropellado en la autovía A-7 en Mijas en el kilómetro 1028 en dirección a Fuengirola.

A las 00.41 horas, varios testigos han alertado al centro de coordinación de la caída de un motorista de 33 años en la Avenida Pintor Joaquín Sorolla en la barriada de Pedregalejo de Málaga.

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El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la defunción de las dos víctimas en el lugar de la emergencia. Efectivos de Guardia Civil y Policía Local han intervenido en la asistencia a los afectados.

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