Feijóo plantea un pacto para que Juanma Moreno gobierne «sin intermediarios»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, centrará la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo en «plantear» a los ciudadanos un «pacto en las urnas» para que el actual presidente, Juanma Moreno, gobierne «sin intermediarios» y sin tener que pasar por «despachos» políticos como en Extremadura o Aragón, donde PP y Vox siguen negociando meses después de su paso por las urnas.

«La mayoría de los andaluces, voten a quien voten, creen que Juanma Moreno es la mejor opción para presidir la Junta de Andalucía, y lo que vamos a plantear es un pacto directamente con los ciudadanos para que sean ellos los que manden con su voto, sin intermediarios y sin tener que entrar en los despachos de los políticos después del escrutinio electoral», afirmó Feijóo en una entrevista con Servimedia.

El presidente del PP ensalzó que su barón «ha sido un presidente limpio, ha tenido un Gobierno decente y ha puesto a Andalucía dentro de las mejores comunidades autónomas de España tanto en políticas sociales como de infraestructuras y económicas». Por ello, animó a los andaluces a que garanticen un «mandato limpio» para un nuevo Ejecutivo del PP para seguir por esta senda.

«Vamos a ver si los andaluces nos dan ese mandato limpio con una mayoría suficiente para gobernar y para garantizar cuatro años de estabilidad de modelo andaluz, que es el del diálogo, el de la prosperidad y el de unir al pueblo de Andalucía para convertirlo, no solo en una de las comunidades autónomas más importantes de España, sino en una de las regiones más importantes de Europa», añadió.

Feijóo confirmó que se va a volcar en la campaña y desveló que ya ha quedado con Moreno en diseñar un calendario para concretar su programa de visitas a una de las comunidades más grandes del continente. También detalló que habló dos veces con Moreno de distintos escenarios electorales antes de que el malagueño tomara de ‘motu proprio’ la decisión de convocar las elecciones para el 17 de mayo, unas semanas antes de lo previsto inicialmente.

Mayoría absoluta

El principal reto del PP en estas elecciones es revalidar la mayoría absoluta. Las últimas encuestas publicadas auguran que los populares la acariciarían, pero Feijóo advirtió de que «las mayorías absolutas nunca se pueden dar por hechas porque son una rara avis, no solo en España, sino en las regiones europeas. Y porque hay ocho circunscripciones y en los restos la ley electoral tiene un enorme porcentaje de suerte», dijo.

Feijóo recordó que, en las elecciones de Castilla y León, Vox subió el doble que el PSOE en porcentaje de voto, pero solo consiguió un procurador más, mientras que los socialistas se hicieron con dos. El PP también sumó dos escaños más a pesar de que creció «cuatro veces lo que sube el PSOE».

«El reparto son décimas, porcentajes y, por tanto, yo no puedo asegurar que haya una mayoría absoluta. Lo que sí le puedo asegurar es que Juanma Moreno tendrá a todo el Partido Popular apoyándole en su objetivo de conseguir esa mayoría suficiente para poder gobernar», añadió Feijóo, quien dijo que esta es la fórmula para «dar un gobierno estable a Andalucía y evitar cualquier problema o cualquier inestabilidad para los servicios públicos y para la prosperidad económica de la comunidad autónoma».