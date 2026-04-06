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Los hosteleros califican la Semana Santa de "buena" en Málaga, aunque con gasto "contenido"

Aunque aún no hay datos cerrados, estos hacen una valoración "positiva", pese a que llegaron a cifrar en 1.300 millones las pérdidas por la falta de AVE

La Pieda a su paso por Tribuna de los Pobres durante su salida procesional el Viernes Santo.

La Pieda a su paso por Tribuna de los Pobres durante su salida procesional el Viernes Santo. / Eduardo Nieto

Chaima Laghrissi

EP

Málaga

Una Semana Santa "buena" pese a la "desconexión" de Málaga por AVE. Así han calificado Javier Frutos, el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, el balance que ha dejado esta festividad tanto en el interior como en el litoral de la provincia.

"En líneas generales, se ha salvado. La costa ha ido muy bien, el aeropuerto ha ido muy bien, lo que al final ha ayudado también a que tengamos una buena Semana Santa", reconoce.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente de la hostelería andaluza ha apuntado que el gasto sí ha estado "más contenido" como consecuencia de la subida de los precios, especialmente del gasóleo, derivada de la guerra en Irán entre Estados Unidos e Israel.

Aunque aún no hay datos cerrados, los hosteleros andaluces hacen una valoración "positiva" de la Semana Santa que ha remontado las previsiones iniciales en la recta final con las reservas de última hora.

Sin pérdidas millonarias

En el caso concreto de Malaga, los hosteleros llegaron a cifrar en 1.300 millones las pérdidas por la falta de AVE. Cifras que durante semanas han desatado una cruzada política entre Gobierno y Junta de Andalucía.

Ahora Frutos ha asegurado que, finalmente, los turistas "han buscado otras alternativas para venir, pero no deja de ser un problema el que tiene Málaga con la desconexión".

Caídas y cifras

En este punto, ha adelantado que, en el ámbito de los congresos, sí están notando una caída de hasta un 20% de bajada de visitantes. En este marco, Andalucía recibió 784.734 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone una subida del 1,07% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.088,51 millones, un 5,15% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

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De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 168 euros en febrero, un 1,05% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,28 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.387 euros, un 4,04% más que en febrero del año anterior.

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