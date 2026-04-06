Tráfico
Málaga es la quinta provincia de España en número de multas
La Dirección General de Tráfico pone en España una multa cada cinco segundos nLas provincias con más multas son Madrid, Valencia, Cádiz y Alicante
A.G.
Málaga es la quinta provincia de España donde se ponen más multas, con un total de 282.163 el año pasado. Así se desprende de los datos incluidos en el ‘Anuario Estadístico General 2025’ de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por la agencia Servimedia.
La Dirección General de Tráfico formuló el año pasado más de 6,1 millones de multas a conductores por todo tipo de infracciones a la normativa de seguridad vial, lo que supone una sanción cada 5,2 segundos y un nuevo récord histórico en España.
Los datos de la Dirección General de Tráfico incluidos en el ‘Anuario Estadístico General 2025’ indican que la DGT superó el año pasado por primera vez en su historia la barrera de los seis millones de denuncias.
La serie histórica de Tráfico sobre denuncias en carretera arranca en 1961, cuando interpuso 1.024.557 denuncias en un año en el que había 1.223.506 vehículos y 2.551.683 conductores. La cifra de dos millones de expedientes sancionadores se superó por primera vez en 1970; la de tres millones se rebasó en 1974; la de cuatro millones en 2008; la de cinco millones en 2022; y la de seis millones en 2025.
En concreto, Tráfico interpuso el año pasado 6.106.354 denuncias, es decir, una media de 16.730 al día, casi 700 cada hora, cerca de 12 cada minuto y una cada 5,2 segundos.
La DGT no incluye las denuncias formuladas en Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias sobre tráfico y circulación de vehículos a motor.
El segundo año con más denuncias fue 2022, con 5.542.005, por delante de 2024 (5.413.100) y 2023 (5.148.398). Así pues, el último cuatrienio concentra el mayor volumen de multas formuladas por la DGT a los conductores.
Exceptuando los territorios españoles de Cataluña y País Vasco, las comunidades autónomas donde la DGT interpuso más denuncias el año pasado son Andalucía (1.526.897), Comunidad Valenciana (939.573), Comunidad de Madrid (721.465) y Castilla y León (601.184).
Madrid lidera el ranking por provincias (721.465 denuncias), seguida de Valencia (468.121), Cádiz (369.586), Alicante (339.000) y Málaga (282.163).
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