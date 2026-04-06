Málaga movilizó a 1,39 millones de usuarios de la EMT y retiró casi 800 toneladas de residuos: así deja la Semana Santa de Málaga sus cifras oficiales

La Semana Santa de Málaga 2026 no solo deja estampas cofrades: calles de incienso, penitencia y silencio, rotas a veces por la fuerza de una marcha. Entre hileras de nazarenos y la emoción contenida del público, los tronos doblan las esquinas con una solemnidad que estremece. También dibuja una enorme maquinaria de seguridad, limpieza, movilidad y atención al visitante. Los datos oficiales del Ayuntamiento retratan el reverso menos visible, pero muy importante para el desarrollo menos traumático de la celebración pasionista. Un balance municipal que destaca las 5.978 intervenciones policiales, 795.530 kilos de residuos recogidos, 68.657 consultas turísticas y 1.393.005 desplazamientos en transporte público.

La Semana Santa ha vuelto a poner a prueba la capacidad de la ciudad para gestionar una de sus citas más exigentes del año. Las cofradías vertebran socialmente a Málaga y son canalizadoras del enorme caudal de religiosidad popular, por lo que el Ayuntamiento ha de poner su dispositivo a su servicio. El balance oficial difundido por el Consistorio deja cifras que ilustran la magnitud del operativo.

No se han registrado incidencias graves en el marco del amplio dispositivo coordinado entre Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios sanitarios. La Policía Local de Málaga realizó entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección un total de 5.978 intervenciones, en una semana en la que el operativo movilizó una media diaria de 506 agentes entre servicios ordinarios y refuerzos extraordinarios.

El balance deja siete detenciones, entre ellas tres por atentado a la autoridad, dos por delitos contra la salud pública, una por violencia en el ámbito familiar y otra por conducción con tasa de alcohol de relevancia penal. A ello se suman tres riñas, 113 cacheos, 43 decomisos —con presencia de armas blancas, un objeto punzante y sustancias estupefacientes— y 71 personas auxiliadas por motivos tan diversos como heridas, embriaguez, extravíos o por haber sido víctimas de delito.

Tráfico, controles y vehículos retirados

En materia de seguridad vial, la presión también fue notable. Según la información del Ayuntamiento, los agentes intervinieron en 193 accidentes de tráfico, de los que 105 se saldaron con daños materiales y 88 con heridos de distinta consideración. Además, se formularon 156 denuncias por mal estacionamiento y la grúa municipal tuvo que actuar para reubicar 365 vehículos aparcados en calles afectadas por las procesiones.

Durante la semana se desarrollaron asimismo diez controles de alcoholemia y otros diez de velocidad, dentro de un plan reforzado para tratar de sostener la movilidad en una ciudad sometida a cortes, cambios circulatorios y una intensa presencia peatonal.

Cuarda de trompetas de una agrupación musical. / Álex Zea

Control en bares, terrazas y venta ambulante

La Semana Santa también dejó actividad inspectora sobre los establecimientos públicos. En total se practicaron 70 actuaciones, con infracciones relacionadas con la venta de alcohol en horario no autorizado, la ocupación de la vía pública sin permiso o la instalación de más mesas y sillas de las permitidas.

A ello se añadieron 16 denuncias por venta ambulante ilegal, en una semana en la que el Centro Histórico y las zonas de mayor afluencia volvieron a convertirse en espacios especialmente sensibles para este tipo de controles.

El Ayuntamiento vuelve a poner el acento en el carácter cardioprotegido de la celebración. Málaga cuenta con una red de 742 desfibriladores, a los que se sumaron 21 dispositivos cedidos para cubrir los recorridos procesionales en colaboración con la Agrupación de Cofradías y el 061.

Por su parte, Protección Civil mantuvo tres puntos fijos en la plaza de la Marina, la Alameda Principal y la plaza de la Constitución, además de equipos itinerantes. La Agrupación de Voluntariado movilizó a una media de 18 personas diarias, que realizaron 90 asistencias, en su mayoría por lesiones o mareos. También se repartieron 420 pulseras identificativas con códigos QR para facilitar la localización de menores y familiares.

Casi 800 toneladas de residuos

La otra gran cifra del balance es la limpieza. Limasam recogió desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección un total de 795.530 kilos de residuos, lo que supone un incremento del 6,97% respecto a la Semana Santa del año pasado.

El dispositivo alcanzó en los días de mayor actividad los 310 operarios diarios y 109 vehículos, una estructura que da idea del esfuerzo necesario para sostener el pulso de una ciudad abarrotada durante jornadas consecutivas. El aumento respecto a 2025 también se explica por una diferencia clave: el año pasado la lluvia condicionó varias jornadas y limitó las salidas procesionales.

Puesto de limones cascarúos y cañadú. / Álex Zea

Más de 68.000 consultas turísticas

La red municipal de oficinas de turismo y los puntos de información habilitados para la Semana Santa registraron 68.657 consultas, un 1% más que el año anterior. La oficina de la Marina fue la más utilizada, con 37.214 atenciones, seguida de Alcazabilla, con 25.469, esta última con un crecimiento del 11% respecto a 2025.

Los datos muestran además el fuerte peso del visitante extranjero: el 60% de las atenciones correspondió a turistas internacionales, frente al 40% de nacionales. Entre estos últimos, la propia provincia de Málaga encabezó la procedencia, seguida de Madrid y Castilla-La Mancha. En el ámbito internacional, Reino Unido volvió a situarse en cabeza, por delante de Francia y Holanda.

El mapa de consultas permite también medir qué busca quien llega a Málaga en Semana Santa. Lo más demandado fueron los planos de la ciudad, con el 12% del total, seguido de la información específica sobre Semana Santa y de las preguntas sobre museos y monumentos, ambas con un 11%.

Tras ellas aparecen las peticiones relacionadas con Picasso —Museo y Casa Natal—, el transporte y la oferta de restaurantes y tapeo, lo que confirma que el interés del visitante combina tradición cofrade, cultura y ocio urbano.

Más de 1,39 millones de viajeros en la EMT

En el frente de la movilidad, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) registró 1.393.005 viajeros entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección. La cifra supone un crecimiento del 7,71% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Ayuntamiento vincula este repunte a varios factores: por un lado, las lluvias que condicionaron la Semana Santa de 2025; por otro, la oferta de 400.000 plazas adicionales en casi todas las líneas; y, además, los paros parciales registrados en Metro Málaga durante algunos días y franjas horarias de la semana pasada.

El metro transportó a 719.853 viajeros en Semana Santa, pese a la huelga Pese a la huelga de los trabajadores que afectó las tardes del Lunes, Miércoles y Jueves Santo, el metro de Málaga ha informado este lunes de su "mayor dato de su serie histórica en esta Semana Santa, con 719.853 usuarios transportados desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección; una cifra que supone un crecimiento del 0,2% respecto al volumen del año anterior, 2025, que marcó el récord anterior con 718.185 pasajeros". Según han apuntado fuentes de la Junta, el dato diario promedio durante estos diez días de servicios especiales se eleva a 71.900 viajeros por jornada. El día con más volumen de pasajeros fue el Lunes Santo, que se posicionó nuevamente como el de mayor demanda con 103.518 viajeros. Le sigue el Jueves Santo, cuando se registró una afluencia de 95.234 usuarios, siendo la segunda jornada con más tráfico de la semana; mientras que el Domingo de Resurrección experimentó un notable crecimiento del 22,6% respecto a 2025, alcanzando los 32.268 pasajeros. Las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina, ubicadas en el centro, volvieron a ser los puntos neurálgicos de la red por su proximidad a los recorridos procesionales.

La Tribuna del Mayor y el espacio accesible

El balance municipal incorpora también un apartado social. Un total de 1.200 personas mayores o con discapacidad pudieron seguir la Semana Santa desde dos espacios habilitados en la plaza de la Marina, dentro de la llamada Tribuna del Mayor y del área accesible gestionada con Cruz Roja.

En concreto, se repartieron 700 invitaciones para personas mayores —cien por cada jornada de desfiles desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección— y otras 500 para el espacio reservado a personas con discapacidad.