Sanidad
Marea Blanca convoca una manifestación por la sanidad pública para este domingo 12 de abril en Málaga
La marcha, que cuenta con el apoyo de más de una veintena de organizaciones, partirá a las 12.00 horas de la Plaza de La Marina y finalizará en la Plaza de la Constitución
El próximo domingo 12 de abril, los malagueños están convocados por las Mareas Blancas de Andalucía a una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública. La protesta tendrá lugar en las capitales de las ocho provincias andaluzas bajo el lema ‘Por una sanidad pública 100 por 100’.
En el caso de Málaga, la manifestación partirá a las 12.00 horas de la Plaza de la Marina. Posteriormente, recorrerá el Muelle Heredia, la Alameda Principal, calle Larios y finalizará en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.
Según los convocantes, el motivo por el que organizan esta “gran manifestación” es para denunciar “el deterioro y proceso de desmantelamiento” del sistema público de salud andaluz, que están “impulsadas por el actual Gobierno andaluz”.
Motivos
Asimismo, señalan que la protesta se produce en un contexto marcado por “los recortes presupuestarios, el avance de las privatizaciones y unas listas de espera que se prolongan durante meses”.
“Frente a esta situación, colectivos sociales, vecinales, sindicales, profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil unimos fuerzas para frenar el progresivo deterioro del sistema público de salud en la Comunidad Andaluza”, afirman en un comunicado.
Más de 20 entidades
La manifestación cuenta con el apoyo de más de una veintena de colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de pacientes: Izquierda Unida, PSOE Málaga, Adelante Andalucía, Podemos Málaga, PCE Andalucía, UJCE, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Sindicato Andaluz del Trabajador (SAT), CCOO, Málaga CGT, Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental, ASPA, Sindicato de Estudiantes, USTEA Málaga, Coordinación Provincial de Pensionistas de Málaga, Plataforma Enfermera por Andalucía (PEPA), Recortes Cero, Málaga Ha VeSos, Facua Málaga, Los 700 del civil, Defensa Sanidad Pública Rincón de la Victoria, Plataforma Sanitaria Zona Norte, Plataforma Apertura Integral Hospital y Marea Blanca Cuevas de San Marcos.
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