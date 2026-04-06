Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro en MálagaDos fallecidos en accidentes de tráficoCrecimiento de poblaciónCierre de oficinas de bancosAyudas a pescadores malagueñosAlumnos con TEA y dislexiaDomingo de Resurrección en MálagaMálaga CF
instagramlinkedin

Mercado laboral

Marzo rebaja más de 1.800 parados en Málaga y deja su mayor creación de empleo de siempre con 14.300 nuevos afiliados

La provincia sitúa el total en 108.567 desempleados y eleva la cifra de cotizantes a la Seguridad Social a los 746.248

Camareros atendiendo a los clientes en la terraza de un restaurante en Málaga, donde el paro ha vuelto a bajar en marzo de 2026.

Camareros atendiendo a los clientes en la terraza de un restaurante en Málaga, donde el paro ha vuelto a bajar en marzo de 2026. / Alex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El mes de marzo ha dejado en la provincia de Málaga una bajada de 1.863 parados y, sobre todo, un gran aumento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social (el dato más alto que se recuerda para ese mes) en un mercado laboral que ha venido calentando motores para la celebración de la Semana Santa, la primera gran cita del calendario turístico del año. Por el lado del desempleo, el volumen actual de parados es actualmente de 108.567 personas en la provincia, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la cifra más baja para ese mes desde el año 2008, cuando se contabilizaban 100.241 parados.

Marzo, con la llegada de la primavera, es siempre un mes propicio para el empleo en Málaga, independientemente de que la Semana Santa caiga en marzo o en abril (el paro suele bajar del orden de entre 2.000 y 4.000 personas, con excepción del fatídico 2020, cuando estalló la pandemia y el desempleo se disparó y de 2025, donde solo hubo un descenso de 764 parados). En este 2026, el descenso de 1.863 parados en Málaga ha sido, por otro lado, el tercero más cuantioso de toda España tras los de Cádiz (2.352) y Sevilla (1.939).

Evolución del paro en Málaga provincia (marzo de 2026)
Gráfico que muestra el paro por sectores en la provincia de Málaga.

Sectores económicos y evolución interanual

Por sectores económicos, el descenso del paro en Málaga a lo largo de marzo está acaparado por el comportamiento del sector servicios, con 1.481 desempleados menos que el mes anterior, seguido de la construcción (-436), la industria (-257) y la agricultura (-35). Por contra, el colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral) aumentó en 229 parados.

En la evolución interanual, y en relación con marzo del pasado año, el desempleo en Málaga mantiene su tónica de bajada y desciende en 11.764 personas. Es la cuarta de mayor magnitud interanual en España a nivel provincial tras las registradas en Cádiz (13.024), Sevilla (13.531) y Madrid (11.192).

Clientes en un establecimiento de hostelería de Málaga atendidos por un camarero.

Clientes en un establecimiento de hostelería de Málaga atendidos por un camarero. / Alex Zea

El empleo sigue acelerando

En cuanto al empleo, la Seguridad Social registró en marzo un aumento de 14.307 afiliados en Málaga para un total de 746.248 cotizantes (la cifra más alta de siempre para un mes de marzo).

Noticias relacionadas y más

La evolución interanual del empleo continúa arrojando además números muy positivos. La provincia de Málaga tiene ahora mismo 26.942 empleos más que hace un año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Málaga es, además, la cuarta provincia que creó más trabajo en los últimos doce meses tras Madrid (112.598), Barcelona (54.237), y Valencia (46.439).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
  2. Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
  3. Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
  4. El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
  5. Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
  6. Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
  7. El alcalde de Málaga: 'No es clasista prohibir las sillas plegables, es un tema de seguridad
  8. Reabierta la A-7 en Málaga tras ser cortada por el accidente de un camión

¿Por qué no hay clase este 6 de abril?: la vuelta al cole en Málaga

¿Por qué no hay clase este 6 de abril?: la vuelta al cole en Málaga

Marzo rebaja más de 1.800 parados en Málaga y deja su mayor creación de empleo de siempre con 14.300 nuevos afiliados

Marzo rebaja más de 1.800 parados en Málaga y deja su mayor creación de empleo de siempre con 14.300 nuevos afiliados

Dos fallecidos en sendos accidentes de tráfico en Málaga y Mijas

El número de oficinas de banco en Málaga cae al mínimo en 47 años, pero frena ya su ritmo de bajada

El número de oficinas de banco en Málaga cae al mínimo en 47 años, pero frena ya su ritmo de bajada

Casi 2.000 malagueños participan en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP

Casi 2.000 malagueños participan en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP

Málaga es la quinta provincia de España en número de multas

Málaga es la quinta provincia de España en número de multas

Feijóo plantea un pacto para que Juanma Moreno gobierne «sin intermediarios»

Feijóo plantea un pacto para que Juanma Moreno gobierne «sin intermediarios»

El PSOE de Andalucía abre hoy su proceso de formación de listas electorales

El PSOE de Andalucía abre hoy su proceso de formación de listas electorales
Tracking Pixel Contents