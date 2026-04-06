Marzo rebaja más de 1.800 parados en Málaga y deja su mayor creación de empleo de siempre con 14.300 nuevos afiliados

El mes de marzo ha dejado en la provincia de Málaga una bajada de 1.863 parados y, sobre todo, un gran aumento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social (el dato más alto que se recuerda para ese mes) en un mercado laboral que ha venido calentando motores para la celebración de la Semana Santa, la primera gran cita del calendario turístico del año. Por el lado del desempleo, el volumen actual de parados es actualmente de 108.567 personas en la provincia, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la cifra más baja para ese mes desde el año 2008, cuando se contabilizaban 100.241 parados.

Marzo, con la llegada de la primavera, es siempre un mes propicio para el empleo en Málaga, independientemente de que la Semana Santa caiga en marzo o en abril (el paro suele bajar del orden de entre 2.000 y 4.000 personas, con excepción del fatídico 2020, cuando estalló la pandemia y el desempleo se disparó y de 2025, donde solo hubo un descenso de 764 parados). En este 2026, el descenso de 1.863 parados en Málaga ha sido, por otro lado, el tercero más cuantioso de toda España tras los de Cádiz (2.352) y Sevilla (1.939).

Evolución del paro en Málaga provincia (marzo de 2026) Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Gráfico que muestra el paro por sectores en la provincia de Málaga. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Sectores económicos y evolución interanual

Por sectores económicos, el descenso del paro en Málaga a lo largo de marzo está acaparado por el comportamiento del sector servicios, con 1.481 desempleados menos que el mes anterior, seguido de la construcción (-436), la industria (-257) y la agricultura (-35). Por contra, el colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral) aumentó en 229 parados.

En la evolución interanual, y en relación con marzo del pasado año, el desempleo en Málaga mantiene su tónica de bajada y desciende en 11.764 personas. Es la cuarta de mayor magnitud interanual en España a nivel provincial tras las registradas en Cádiz (13.024), Sevilla (13.531) y Madrid (11.192).

Clientes en un establecimiento de hostelería de Málaga atendidos por un camarero. / Alex Zea

El empleo sigue acelerando

En cuanto al empleo, la Seguridad Social registró en marzo un aumento de 14.307 afiliados en Málaga para un total de 746.248 cotizantes (la cifra más alta de siempre para un mes de marzo).

La evolución interanual del empleo continúa arrojando además números muy positivos. La provincia de Málaga tiene ahora mismo 26.942 empleos más que hace un año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Málaga es, además, la cuarta provincia que creó más trabajo en los últimos doce meses tras Madrid (112.598), Barcelona (54.237), y Valencia (46.439).