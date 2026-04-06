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El motorista fallecido en Pedregalejo era un entrenador de fútbol base de La Mosca

Javier Gallardo García también era hombre de trono en La Humildad y fue profesor en el Colegio Sagrada Familia El Monte. Tenía 33 años

Campo de la UD La Mosca.

Campo de la UD La Mosca.

La Opinión

"Nos deja mucho más que un técnico; se va una gran persona que dedicó su tiempo y su corazón a formar a nuestros jugadores, transmitiendo siempre los valores que representan a nuestro club: respeto, humildad y trabajo. Su recuerdo permanecerá para siempre en cada entrenamiento, en cada partido y en el corazón de toda la Familia Moscovita". Así se ha despedido hoy la U.D. La Mosca de su entrenador Javier Gallardo García, el joven de 33 años que perdió la vida la noche de este pasado domingo en un accidente de moto que se produjo en Pedregalejo.

A través de sus redes sociales, el club de fútbol base, que ha declarado dos días de luto oficial, ha querido mostrar su cariño al preparador, que hasta este fin de semana ejercía como técnico del Tercero Infantil (de 12 a 14 años). El accidente se produjo horas después de presenciar en el campo de La Mosca un partido de una categoría superior de su club, cuando regresaba a su casa.

La Hermandad La Humildad también ha tenido palabras para Javier, "nuestro hermano y hombre de trono". "Además de su entrega a nuestra corporación, Javier fue maestro de nuestro querido Colegio Sagrada Familia El Monte, donde dejó una huella imborrable en sus alumnos y compañeros", reza el comunicado de la cofradía en X.

A las 00.41 horas, varios testigos alertaron a Emergencias 112 de la caída de un motorista en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, en Pedregalejo. El centro coordinador movilizó a los sanitarios del 061, que sólo pudieron certificar la muerte del único ocupante de la moto. La Policía Local se ha hecho cargo del atestado.

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