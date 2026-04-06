Navarro acusa al PSOE de ejercer una "campaña del odio" a través de la "crispación" y la "desinformación"

Finalizada la Semana Santa, el Partido Popular retoma la conversación electoral de cara a los comicios del 17 de mayo con críticas a la oposición, personificadas en la candidata socialista: María Jesús Montero. Los populares han acusado al PSOE de usar lo que denominan como "campaña del odio" para afrontar las próximas elecciones andaluzas y les exigen conocer qué proponen a Málaga: “Se presenta con las manos vacías y un balance de blanco”.

Así lo ha comunicado esta mañana Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, en la reunión del equipo de campaña del PP de Málaga, donde ha dado a conocer que serán los propios alcaldes y alcaldesas de su partido los que coordinarán la campaña electoral en los municipios que gobiernan.

"Inacción política"

"Tanto en aquellos gobiernos socialistas de la Junta como ahora en el gobierno de la Nación hay un denominador común que se llama María Jesús Montero", ha asegurado Navarro. Los populares han afeado a Montero la "inacción" que, a su juicio, supuso para Málaga la consejería de Sanidad de la Junta que presidió durante 14 años y los casi ocho años que ha estado al frente del Ministerio de Hacienda.

Navarro ha insistido en que el paso de Montero por las instituciones a lo largo de 22 años han sido de una gestión "negligente", "salpicada por los casos de los ERE en Andalucía" y "ahora otros casos que también son sonrojantes". Para el Partido Popular, la gestión de la exministra se puede identificar con "dos grandes logros": "Ser la ministra que durante más tiempo se ha mantenido como tal sin presentar unos presupuestos generales del Estado y siendo la que ha cometido la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia española".

¿"Campaña de odio"?

Los populares han calificado como "campaña de odio" los vociferios proferidos por algunos ciudadanos durante la rueda de prensa del Partido Popular el pasado Miércoles Santo, cuando el PP reunió a las puertas de la Estación de tren María Zambrano a Elías Bendodo, José Luis Martínez-Almeida y Francisco de la Torre, entre otras figuras del partido, para "denunciar legítimamente" y, aseguran, "ejercer" como portavoces de "tantos y tantos" malagueños que sufren las molestias de la falta de AVE directo a Madrid. "Hubo una persona que increpó, que insultó y que interrumpió de manera reiterada y deliberada", ha lamentado la delegada del gobierno.

Además, Navarro ha hecho referencia a la detención de un exconcejal del PSOE en la localidad de Cabra, cuando durante una visita del presidente de la Junta, este fue increpado y amenazado de muerte por su gestión de los cribados del cáncer de mama. "Esto es un aperitivo de la campaña que ya vislumbramos va a hacer el Partido Socialista", ha recalcado Navarro.

Exigencias al PSOE

Los populares piden al Partido Socialista que expliquen qué ofrecen en estas elecciones autonómicas a para la provincia de Málaga. "No creemos que puedan dar ni un solo dato de ni un solo logro que la señora Montero haya tenido para esta provincia", ha sentenciado la delegada. "No tienen una carta de presentación, un balance de gestión con el que convencer a los malagueños de que la mejor opción para esas próximas elecciones sea el partido socialista y María Jesús Montero, pues muchos nos tememos que su campaña la van a basar en la crispación, en la desinformación, en la confusión, en el ataque y en la campaña sucia".