Padres de Málaga denuncian que alumnos con TEA y dislexia no tienen «tiempo extra» en la PAU

Padres de estudiantes con necesidades educativas especiales en Málaga han expresado su frustración tras la negativa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga de conceder la media hora adicional en los exámenes de selectividad a aquellos alumnos cuyos diagnósticos de TEA (Trastorno del Espectro Autista) o dislexia no fueron realizados durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los afectados consideran que esta decisión es injusta y discriminatoria, especialmente cuando otros centros o provincias sí están otorgando estas adaptaciones.

María García es madre de una estudiante del IES Salvador Rueda de Málaga. Su hija, diagnosticada con TEA y altas capacidades, fue identificada como TEA solo en Bachillerato Internacional (IB), tras haber hecho constantes visitas a orientación durante la ESO. Sin embargo, cuando acudió a Educación para solicitar adaptaciones en la selectividad, se le informó que, al no haber sido diagnosticada en ESO, no se le concedería la media hora extra.

«La orientación nunca fue la adecuada durante la ESO. Le dijeron que apretara menos con el bolígrafo y gestionara mejor su tiempo. Fue solo en Bachillerato cuando se diagnosticó oficialmente el TEA. Ahora, no entiendo cómo se le niega la media hora para la selectividad, cuando en su centro se le otorga esa adaptación para el IB», afirma García. La madre considera que esta decisión es «totalmente injusta y que pone a su hija en una situación de desigualdad frente a otros estudiantes que sí cuentan con la adaptación». Manuel de Castro es otro padre afectado. Su hija fue diagnosticada con dislexia en 2024. Al igual que otros casos, se le ha denegado la media hora adicional en la PAU, bajo el argumento de que el diagnóstico se realizó en Bachillerato y no en la ESO, lo que genera dudas sobre la interpretación de la normativa por parte de la Junta de Andalucía.

«Es injusto que se nos diga que el diagnóstico solo tiene validez si se hace en ESO, ya que estas son condiciones innatas. La interpretación es bastante discutible. Además, las decisiones deberían fallar a favor de los alumnos y su bienestar».

Los padres no solo piden esa media hora más, sino que además, «queremos que también se tenga en cuenta la falta de ortografía, los errores de paso de renglón y otros problemas menores que, sin un diagnóstico, no se consideran. Si no se tiene este tipo de dificultades, no se entiende el impacto que tienen en los exámenes», señaló de Castro.

En respuesta, la Delegación Territorial de Educación de Málaga ha asegurado que está llevando a cabo una revisión individualizada de todos los casos en los que las familias han presentado reclamaciones tras no concederse las adaptaciones solicitadas. En un comunicado, la Delegación indicó que el proceso de revisión se realiza «con el máximo rigor técnico y conforme a la normativa vigente», y que las adaptaciones son medidas extraordinarias que requieren autorización expresa.

«La media hora extra en la PAU solo se concede si el diagnóstico y las adaptaciones en etapas anteriores han sido acreditadas por el centro educativo mediante un informe psicopedagógico. Nuestra administración está comprometida con los principios de equidad, inclusión y atención a la diversidad, y se asegura de que se respeten los derechos del alumnado», agregó la Delegación.

La negativa a conceder adaptaciones en la selectividad sigue generando polémica entre padres, quienes piden una revisión más profunda de la normativa para garantizar que todos los estudiantes con necesidades educativas especiales «sean tratados de manera justa y equitativa, independientemente de cuándo se realice el diagnóstico».