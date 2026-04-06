Los pescadores malagueños recibirán ayudas por las pérdidas derivadas de la guerra

Bruselas ha atendido la petición del sector pesquero, que a raíz de la guerra había visto en marzo cómo se disparaban gastos como el coste de ese gasóleo que a precios especiales se reserva para los barcos. El colectivo va a recibir ayudas específicas para compensar esas pérdidas derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio.

Los armadores aplauden en Málaga unas medidas que solicitaban en virtud del agravio comparativo que representaba la aprobación de ayudas únicamente para el campo. En el Consejo de Agricultura y Pesca (Agrifish), el comisario europeo Costas Kadis, acaba de anunciar que se van a activar «las medidas extraordinarias previstas» en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que permiten compensar al sector por «lucro cesante» o por «costes adicionales».

Es el mismo escudo anticrisis que ya se desplegó con motivo de la pandemia, hace ahora seis años, o hace cuatro, a partir de la escalada en los costes energéticos tras la invasión rusa a Ucrania. El ministro español de Pesca, Luis Planas, ya había mostrado públicamente la necesidad de poder poner en marcha «una reserva de crisis, similar a la de los planes agrícolas, que no tenemos dentro del sector pesquero y que tampoco aparece en los planes de la Comisión».

En este sentido, el Gobierno español mostró las rebajas que recientemente puso en marcha para el gasoil de los profesionales pesqueros. Y esa misma medida se están planteando ahora otros países europeos. Planas también recordó que es necesaria más simplificación y claridad en la aplicación del sistema Catch, que certifica digitalmente las capturas.

Recordemos que a principios de este mismo año los pescadores malagueños se concentraron en las instalaciones portuarias y protagonizaron varios paros de la flota, al objeto de exigir la anulación de un sistema que es difícil de poner en práctica en plenas labores de pesca, mar adentro.

El ministro español ha vuelto a exigir en Bruselas que se tenga en cuenta «la heterogeneidad de la flota europea y de sus capturas». El comisario de Pesca, Costas Kadis, no ocultó su interés por establecer mejoras en lo aprobado a finales del pasado año. «Ha llegado el momento de una ejecución inteligente, lo que significa colaborar para identificar cuellos de botella y eliminarlos dentro del marco actual», indicó el responsable europeo de nacionalidad chipriota.

Esas potenciales mejoras en las gestiones digitales que ahora impone Europa también son bienvenidas por una flota que en Málaga da empleo directo a casi un millar de familias, de las que unas 200 se ciñen a los barcos de arrastre (que son los más amenazados por su posible desaparición). Los armadores defienden que la gastronomía basada en sus capturas suele ser uno de los «grandes reclamos turísticos» de la Costa del Sol.